Graciela Iturbide, "Princesa de Asturias" de las Artes, en rueda de prensa: "Es un galardón que comparto con todos mis compañeros"

Graciela Iturbide, flamante premio "Princesa de Asturias" de las Artes, fue la primera galardona en llegar al Hotel de la Reconquista de Oviedo. En la jornada de ayer, ya estuvo atendiendo la agenda de actos que le tenía preparada la fundación. Esta tarde, ha sido encargada de cerrar el ciclo de atención a los medios de comunicación en la sala de prensa del edificio en el que se alojan.

Presentación: "Quiero agradecer de todo corazón este premio que me ha concedido la Casa Real Española. Mi corazón está muy feliz".

¿Con qué fotografía se queda?: "Todo lo que tomo lo hago desde el corazón y con cierta sorpresa. Hay algunas fotografías que se convirtieron en íconos y salen en todos lados".

¿Están bien valorados los fotógrafos latinoamericanos?: "Desgraciadamente, el único latinoamericano que ganó este premio fue Sebastiao Salgado, gran amigo mío. Curiosamente, el mismo día que me enteré de que ganaba este premio, él falleció. Fue una sensación agridulce. Es un premio compartido con todos mis compañeros".

El futuro de la fotografía en el contexto tecnológico actual: "Cualquier medio es bueno, todo depende del resultado que se obtenga. Afortunadamente, sigue existiendo la fotografía analógica, es a la que yo me dedico. El proceso de esta es un ritual para mí. El mundo de la fotografía va a ir cambiando, pero lo analógico va a seguir existiendo. Todo depende del ojo de quién toma la foto".

¿Por qué es mejor para usted la foto analógica?: "Es algo muy personal, para mí es un ritual. Hay dos momentos decisivos: cuando tomo con sorpresa lo que veo y cuando descarto algún momento que capturé".

Algo español que le quede por fotografiar: "Me encantarían tantas cosas, vengo de las Islas Canarias, me encantó. Hay tantas cosas en España, tan maravillosas. Regresaré seguro a trabajar aquí, me encantan los rituales, la amabilidad de la gente y lo que vivo. Adoro España, soy mestiza y tengo raíces españolas. Quiero tanto a México como a España.

¿Qué acontecimiento se le escapó?: "Hay uno. Estaba capturando una bicicleta con unos pollos que iban al mercado y se me cruzó una mujer vestida de novia. Fue un momento que me dejó maravillada, pero no pude tomar la fotografía".

¿Cree qué es un tópico el realismo mágico latinoamericano?: "Me hicieron esa pregunta hace tiempo, creo que son etiquetas que nos ponen los europeos a los mexicanos. Hay diferentes movimientos, yo no soy neorrealista, no tengo realismo mágico. Los europeos acostumbran a ponernos etiquetas que no nos corresponden".

Sobre Oviedo: "Adoro Oviedo, pero no he sacado mi cámara para nada. He tenido compromisos y no he tenido tiempo. Me quedaré unos días más y trabajaré en blanco y negro".

¿Le limitó el género?: "No, he sido la más feliz fotografiando como mujer. La gente me ayuda, nunca tengo problemas, he convivido con mujeres y hombres de todo el mundo. Jamás he tenido ningún problema".