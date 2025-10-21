Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, en su comparecencia: "Voy a cumplir 80 años y no me pienso jubilar"

El flamante premio "Princesa de Asturias" de Investigación, Mary-Claire King, llegó a Oviedo el pasado domingo. Ayer, aprovechó su apretada agenda para darse un baño de masas entre alumnos de diferentes colegios de la ciudad y comerciantes. Después de este gran recibimiento, fue la primera galardonada que pasó por la sala de prensa del Hotel de la Reconquista en el turno de tarde. La genetista estadounidense respondió con calma y reposo las cuestiones de los medios de comunicación.

Presentación: "Es una semana para celebrar Asturias, como invitada estoy encantada. La experiencia con los niños y con los profesores fueron maravillosas. Están en buenas manos"

Donald Trump: "Trump ha provocado ataques contra el instituto de la salud de nuestro país, han provocado una situación imposible. Yo no sé más que ustedes, pero tengo esperanzas de cara al futuro. Ojalá poder volver a la estabilidad".

¿Cuál es su siguiente paso?: "En el sector público no estamos obligados a jubilarnos. Voy a cumplir 80 y no pienso jubilarme. Estamos trabajando en derechos humanos, cáncer de mama y en la enfermedad mental grave. Estudiamos las mutaciones que provocan esto y observamos el desarrollo neuronal de los bebés. Es muy difícil, pero mi equipo está centrado en esto. En la ciencia cuando tienes un equipo, las cosas funcionan".

¿Qué plazos barajan para esto?: "Si supiésemos cuando, te lo diría. No lo sabemos, la tecnología avanza rápido y es fundamental para nuestro trabajo. Hemos sacado sangre de una persona y a partir de ella podemos hacer un cultivo que se convierte en células madres polipotentes que se pueden diferenciar en células neuronales. Ahí tenemos el genotipo original de la persona y podemos entender las consecuencias de las mutaciones. Lo iremos resolviendo paciente a paciente, necesitamos acumular un repertorio de muchos pacientes de todos los lugares del mundo para entender las vías de los genes que interactúan aquí. Quizás unos 20 años, pero espero pasarme de conservadora".

Problemas en la publicación de artículos científicos: "Debido a que ahora es fácil publicar en línea, se ha dado una explosión de publicaciones poco válidas. Afortunadamente, hay muchísimas personas que están haciendo todo lo que está en su mano para mantener la calidad de esos artículos. Estamos rodeados de información falsa, esta situación se va a agotar por sí misma, las revisiones deben seguir siendo puras, no corruptas".

¿Qué le ha dado más satisfacción a lo largo de su carrera?: "Es como preguntarle a unos padres que elijan entre sus niños. Cada avance tiene sus características, no puedo elegir uno. Me quedo con el momento en el que sabes que todo va a funcionar durante la investigación".

¿Le perjudicó ser una mujer?: "Ser científica tiene sus problemas, pero este no es uno de ellos. La naturaleza del trabajo es algo independiente de todo, un buen experimento siempre será un buen experimento"