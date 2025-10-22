Douglas Massey en el Archivo de Indianos: el nieto de un minero emigrante que tiene un premio "Princesa"

El sociólogo Douglas Massey compareció esta mañana en el Archivo de Indianos, en Colombres, como un hijo más de la emigración. El premio “Princesa” de Asturias de Ciencias Sociales, uno de los expertos de referencia en movimientos migratorios, se presentó como el nieto de dos finlandeses que cruzaron el mismo charco que, más o menos por la misma época, saltaron más de 300.000 asturianos en busca de una vida con futuro y sin hambre en América.

Acudió Massey a "la casa de la emigración" de Colombres –así la llama su director, Santiago Romero- para charlar con otro destacado experto su mismo campo, el catedrático emérito de la Complutense Joaquín Arango, de abuela luarquesa y padre de Cangas del Narcea. Pero, antes de exponer su visión sobre una especie que es toda entera migrante desde su origen –“Todos los hombres venimos de África”- Massey explicó por qué su objeto de estudio era, al tiempo, algo muy personal. Contó su historia familiar.

Sus abuelos maternos viajaron, cada uno por su cuenta, desde Finlandia a Montana. Trabajaron en una mina de cobre. Él como minero, ella en la cafetería. Allí se conocieron. Allí el abuelo quemó su pulmones en un accidente en la explotación. Desde allí, desde allí, se mudaron a trabajar a otra mina en Cordova (Alaska). Allí nacería su madre, que posteriormente se casaría con un estadounidense de origen británico y recibiría el rechazo de la familia de su futuro marido, dado su origen y estatus social. “Mi abuela pensaba que mi madre era poco para mi padre. Así que le confiscó el anillo y lo metió en la caja fuerte de un banco para que no se pudiera casar”.

Con todo este relato familiar, Massey sólo quería revelarr que lo que acababa de ver en la exposición del Archivo de Indianos –el relato de la gran epopeya asturiana a ultramar- era también su propia historia. “Por eso siempre he estado del lado de los emigrantes. No depende de dónde vienen ni dónde van, siempre los desafíos son los mismos. Para mí las migraciones no son algo abstracto, son algo personal”.

A su lado estaba Joaquín Alonso, quien también se sumó a la confesión de sus orígenes familiares, reseñando la procedencia de sus abuelos paternos y, a continuación, hilando una reflexión sobre el título del acto, “Migraciones ejemplares”. Indicó que había preguntado por el motivo de esta denominación, un juego de palabras que aprovechaba la coincidencia de que hace justo diez años que Colombres recibió el premio al “Pueblo Ejemplar “ de la Fundación Princesa. Arango añadió que el título era absolutamente pertinente porque, en alusión a la emigración asturiana de los siglos XIX y XX a América, este proceso había sido “absolutamente ejemplar”. “En la historia de la emigración del mundo contemporáneo pocos procesos han sido tan admirables y tan valiosos como la emigración asturiana a lugares como México, Cuba o Tampa. Sus resultados fueron inmejorables, aunque hubo fracasos. Pero en su conjunto la emigración asturiana fue una historia de éxito, por sus resultados y por los valores que proyectó”. La comparación de aquel movimiento “con las migraciones de nuestro tiempo no puede ser más desigual”, añadió.

La pregunta del director del Archivo, que moderó la charla, sobre si hoy en día podría reproducirse el proceso de asimilación que se produjo cuando los asturianos se asentaron, por centenares de miles, en América permitió a Massey analizar la situación actual. Especialmente en su país. El sociólogo premiado es un feroz crítico de la cacería de emigrantes que ha iniciado Donald Trump en Estados Unidos y no pierde ocasión de denunciar las consecuencias que tendrá.

El sociólogo premiado explicó que aproximadamente un 50 por ciento de la población mexicana asentada en Estados Unidos se encuentra en situación de ilegalidad y lleva una media de 15 a 20 años instalada* en el país. Ya han criado a sus hijos en Estados Unidos, una nueva hornada de estadounidenses. Con ello quiso decir que con la “tragedia” de las deportaciones masivas “estamos dañando a toda una próxima generación de ciudadanos americanos”.El galardonado con el “Princesa” de Ciencias Sociales aseguró que “al atacar a los inmigrantes ilegales están así atacando también a los nativos y cuando la ley se viola, es que todos somos violables”.

Massey, como ya repitiera estos días en todos los foros en los que participó, subrayó que “la ola de xenofobia” que recorre el mundo es solo un indicador de algo más grande: una reacción radical contra la globalización. También añadió que Trump está repitiendo el camino de destrucción de un país que en su momento emprendió Chávez en Venezuela y, en ese sentido, elogió el papel de España a la hora de acoger a una parte importante de la población venezolana que está huyendo “de una sociedad fracasada, con una economía en colapso”.

En este sentido, Massey subrayó que “tenemos que cambiar de mentalidad y aprovecharnos de un recursos que está llegando. A nuestra orilla llega un capital humano que quiere trabajar. Las sociedades occidentales están envejecidas y necesitan mano de obra. Tenemos que acogerlo. No podemos echar al agua nuestras pro3/.pias posibilidades de crecimiento”