Conversación sin igual con el cineasta González Iñárritu en Gijón: "México tiene cosas extraordinarias que Graciela (Iturbide) ve y los demás no"

El cineasta Alejandro González Iñárritu y la fotógrafa Graciela iturbide, premio "Princesa" de las Artes 2025, se han sentado esta tarde con el escritor Jorge Volpi, que ejerció de moderador en la conversación, ante el público del teatro Jovellanos de Gijón, convertido en esta ocasión en un espacio con acento mexicano, de conocimientos y reconocimientos.

La fotógrafa mexicana encuadró sus mejores recuerdos ante un público absorto. México, dijo Iñarritu, "tiene cosas extraordinarias que Graciela ve y los demás no". "Hoy con tanta gente produciendo imágenes no importa que algo ocurra por primera vez ante nuestros ojos. La foto no es real, es una interpretación de esa realidad y es una síntesis de lo que eres y sientes lo que ves", reflexionó el cineasta. "Es lenguaje fotográfico. Hay algo hermoso. Capturas la realidad pero tiene imaginación y ahí entra el arte. La realidad está para todos ahí pero solo tú te proyectas en ella con tus imágenes", expuso.

Se ha asociado mucho a Iturbide con los pueblos originarios y las mujeres de México, recordó Volpi, y se interesó por cómo había logrado ese acercamiento. "Hay que tener complicidad. Vienen fotógrafos de fuera a buscar lo típico. Yo no. La gente es muy amable y te da todo. No es difícil para mí", le contestó la fotógrafa.

Encuentro entre Alejandro González Iñárritu y la fotógrafa Graciela iturbide / Juan Plaza

A propósito de esa afirmación, González Iñárritu comentó que la fotógrafa, con la que colaboró durante el rodaje de su película "Babel", buscaba la complicidad de sus retratados para retratar la pureza. "Hay algo en la mirada de las fotógrafas potentísimo", afirmó Iñarritu. "Fotografié mucho a los extras esperando. Sentí nostalgia por no haber hecho cine", confesó la fotógrafa sobre aquella colaboración. El director recordó que en aquel trabajo tuvo "la fortuna de estar en la frontera, en Sonora, Tijuana, con gente en los desiertos por razones extrañas. Tenía envidia por la complicidad y libertad de Graciela, por esa multinarración con una historia detrás de cada rostro. En el cine hay que generar todo. Y aquella complicidad con los niños, con Elle Fanning, por ejemplo, que hoy es una gran actriz".

Luego Iñárritu le preguntó a Graciela si había tenido que salvar algún obstáculo por el hecho de ser mujer. Ella le respondió: "Cuando eres amable, ellos lo son más aún. Viajo sola, duermo con ellas, me ayudan. Me han llevado a lugares que poca gente podía visitar”.

Iturbide había recordado antes que, siendo niña, con doce hermanos, su padre hacía fotos a todos y ella las guardaba. "Quería ser escritora pero mi familia era muy conservadora y no le gustaba. Me regalaron una cámara y así hice mi primera foto de un avioncito", contó. Luego, continuó, estudió cinematografía y Manuel Álvarez Bravo la inició en la fotografía y le enseñó a ser ella misma. "Más que fotografía me enseñó a vivir”, admitió. Graciela llegó a hacer una película como actriz, con Jaime Humberto Hermosillo, pero sin utilizar su nombre auténtico, para evitarle un disgusto a su familia.

"Puedo caminar por la calle y la cámara es un reflector para conocer mejor el mundo. Viajo sin guión. Busco complicidad", explicó la "Princesa" de las Artes. "No uso trípode ni flash, pero cuando veo algo que hace sentir a mi corazón y hacer ver a mi ojo tomo la fotografía", siguió charlando. "Veo mis contactos y encuentro horrores o maravillas. La sorpresa es lo que me mueve, y la cultura. Trato de leer mucho, ver mucha pintura y escuchar mucha música: una formación necesaria para luego escribir o dirigir o hacer una foto”, contó.

Iñárritu, por su parte, reflexionó sobre la abundancia de imágenes como tentación compulsiva y retomó el consejo de su compatriota para identificar el momento exacto para capturar lo esencial. “La sorpresa, insisto. Tomo fotos cuando la situación me sorprende. Camino y lo que me llama la atención. No busco, encuentro, como decía Picasso, con el corazón siempre”, reiteró ella.

Graciela Iturbide habló del origen de uno de sus autorretratos más populares, precisamente el que, reproducido a un tamaño colosal, cuelga estos días de la fachada de la antigua Caja de Ahorros en la plaza de La Escandalera, en Oviedo: "Tenía un colibrí que murió, fui al mercado a comprar uno vivo. Lo titulé 'Ojos para volar', pero todo muy intuitivo, me sentía en crisis. Habría que preguntar a Freud”.

Iturbide es una fotógrafa analógica y fiel al blanco y negro. En color apenas ha hecho fotos, las del baño de Frida Kalho. ¿La razón? "Con el color hay que tener más cuidado. Más chillón. Casi no tomo color por eso". "Soy un poco anticuada. Revelar es un ritual, pero todo depende de quien hace la imagen", indicó, y sobre la inteligencia artificial, reconoció que "puede hacer cosas maravillosas, pero yo hago las cosas de otra forma".

De todas las fotos de Graciela Iturbide, Iñárritu se queda con "El señor de los pájaros": “Cada vez veo algo distinto”. Ella siempre elige "Mujer ángel": "Me la regaló el desierto".