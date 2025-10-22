Lucía García Cortés, la joven tenista gozoniega que cumplió en Asturias su sueño de conocer a Serena Williams: "Es mi ídolo de siempre"
La deportista de 17 años acudió con su padre al aeropuerto "a la aventura" con la esperanza de poder saludar a la ganadora de 23 Grand Slam "como premio" a su trabajo para superar una lesión que la mantiene apartada de la competición desde hace once meses
“Es mi ídolo de siempre. Desde pequeña la seguía a ella y a su hermana Venus.” Así resumió la joven tenista Lucía García Cortés, natural de Manzaneda (Gozón), la emoción que sintió este miércoles al cumplir su sueño de conocer a la, para muchos, mejor tenista de todos los tiempos. La deportista de 17 años fue la primera persona en recibir a Serena Williams en Asturias, la leyenda del tenis mundial ganadora de 23 Gran Slam individuales, que este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el teatro Campoamor.
Lucía acudió al aeropuerto acompañada de su padre, Marcos García, con la ilusión reflejada en el rostro y la esperanza de poder ver de cerca a quien tantas veces había visto por la tele levantar los trofeos más prestigiosos. “Siempre seguí su carrera, cómo primero triunfo su hermana y ella con esfuerzo la superó”, relató con entusiasmo la joven deportista a LA NUEVA ESPAÑA.
Durante más de dos horas esperaron en la terminal, entre nervios y expectación, hasta que finalmente lograron su recompensa: un selfi con Serena Williams, tras conseguir que los agentes de seguridad les permitieran acercarse. “Thank you, Serena", gritó el padre cuando la joven consiguió la foto. "Fue un momentazo”, explican los testigos con una sonrisa.
Pero el encuentro con su ídola no fue solo un sueño cumplido: también un impulso en un camino deportivo que no ha estado exento de dificultades. En noviembre de 2024, la joven sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco, una lesión que la obligó a detener su progresión. Desde entonces lleva once meses alejado de la competición. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en esa pausa una oportunidad para fortalecerse. “Estoy muy animada y poco a poco recuperándome”
Su padre lo dice con orgullo: “Quería darle un premio por lo bien que está luchando.” Y es que la constancia se ha convertido en la mayor virtud de esta joven promesa, que entrena bajo la dirección de José Manuel García en Turón (Mieres), a donde se dirigía esta misma tarde para seguir con su preparación. En su palmarés ya cuenta con un subcampeonato regional de dobles y un subcampeonato nacional de promesas en su palmarés.
Desde los ocho años, Lucía vive volcada en el mundo del tenis, tratando de emular “la potencia y el espíritu de lucha” de su ídola. Su sueño, confiesa, va más allá de las fronteras del Principado: “Quiero ir a Estados Unidos, el país de Serena, y estudiar allí con una beca deportiva. Ojalá algún día pueda hacerlo realidad.”
Este miércoles, en un rincón del aeropuerto asturiano, una joven tenista demostró que la pasión, la perseverancia y los sueños pueden cruzarse con la historia. Y que a veces, los ídolos no solo inspiran: también responden a las miradas que los admiran.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”