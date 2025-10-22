Lucía García Cortés, la joven tenista gozoniega que cumplió en Asturias su sueño de conocer a Serena Williams: "Es mi ídolo de siempre"

“Es mi ídolo de siempre. Desde pequeña la seguía a ella y a su hermana Venus.” Así resumió la joven tenista Lucía García Cortés, natural de Manzaneda (Gozón), la emoción que sintió este miércoles al cumplir su sueño de conocer a la, para muchos, mejor tenista de todos los tiempos. La deportista de 17 años fue la primera persona en recibir a Serena Williams en Asturias, la leyenda del tenis mundial ganadora de 23 Gran Slam individuales, que este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el teatro Campoamor.

Lucía acudió al aeropuerto acompañada de su padre, Marcos García, con la ilusión reflejada en el rostro y la esperanza de poder ver de cerca a quien tantas veces había visto por la tele levantar los trofeos más prestigiosos. “Siempre seguí su carrera, cómo primero triunfo su hermana y ella con esfuerzo la superó”, relató con entusiasmo la joven deportista a LA NUEVA ESPAÑA.

La pelota firmada por Serena / LNE

Durante más de dos horas esperaron en la terminal, entre nervios y expectación, hasta que finalmente lograron su recompensa: un selfi con Serena Williams, tras conseguir que los agentes de seguridad les permitieran acercarse. “Thank you, Serena", gritó el padre cuando la joven consiguió la foto. "Fue un momentazo”, explican los testigos con una sonrisa.

Pero el encuentro con su ídola no fue solo un sueño cumplido: también un impulso en un camino deportivo que no ha estado exento de dificultades. En noviembre de 2024, la joven sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco, una lesión que la obligó a detener su progresión. Desde entonces lleva once meses alejado de la competición. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en esa pausa una oportunidad para fortalecerse. “Estoy muy animada y poco a poco recuperándome”

Su padre lo dice con orgullo: “Quería darle un premio por lo bien que está luchando.” Y es que la constancia se ha convertido en la mayor virtud de esta joven promesa, que entrena bajo la dirección de José Manuel García en Turón (Mieres), a donde se dirigía esta misma tarde para seguir con su preparación. En su palmarés ya cuenta con un subcampeonato regional de dobles y un subcampeonato nacional de promesas en su palmarés.

Lucía García Cortés, durante un partido. / LGC

Desde los ocho años, Lucía vive volcada en el mundo del tenis, tratando de emular “la potencia y el espíritu de lucha” de su ídola. Su sueño, confiesa, va más allá de las fronteras del Principado: “Quiero ir a Estados Unidos, el país de Serena, y estudiar allí con una beca deportiva. Ojalá algún día pueda hacerlo realidad.”

Este miércoles, en un rincón del aeropuerto asturiano, una joven tenista demostró que la pasión, la perseverancia y los sueños pueden cruzarse con la historia. Y que a veces, los ídolos no solo inspiran: también responden a las miradas que los admiran.