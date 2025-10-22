Mario Draghi, "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional, llega a Oviedo

Mario Draghi, premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional, abrió el carrusel de llegadas de esta tarde de miércoles, a tan solo dos días de la esperada ceremonia en el Campoamor. El antiguo Presidente del Consejo de Ministros de Italia llegó al Hotel de la Reconquista de Oviedo, la banda de gaitas ovetense "La Laguna del Torollu" fue la encargada de ambientar el acto de bienvenida.

Se notaron varios cambios respecto a otras llegadas. Lo más destacado, los adornos que engalanaban los balcones de la fachada del Hotel de la Reconquista y el aumento de presencia policial. El gran protagonista de la tarde llegó con cierto retraso, Marie Claire King recibió un aplauso en plena espera cuando salía del alojamiento para acudir a uno de sus actos en Gijón. Byung-Chul Han, Antonio Saborit y Eduardo Mendoza también se pasearon por las inmediaciones del Reconquista, mientras la expectación por ver a Draghi iba en aumento.

Sobre las 18.12 horas, casi treinta minutos de retraso según lo previsto, el vehículo que traía al premio "Princesa" de Cooperación Internacional entró en la pequeña plaza situada frente al hotel. Mario Draghi se bajó del coche y se fue directo a saludar afectuosamente a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias. El viento fue su mayor rival a la hora de posar para los fotógrafos. Antes de despedirse, sin realizar declaraciones a los medios de comunicación, saludó desde la lejanía.

La agenda no descansa

Nada más pisar suelo asturiano, después de la ceremonia de bienvenida, el antiguo Presidente del Banco Central Europeo puso rumbo a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Allí, a partir de las 19.00 horas, se celebrará el primer acto de su apretada agenda, titulado "Whatever it takes". Consistirá en un encuentro con profesores y estudiantes universitarios en el que el flamante premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional compartirá su experiencia en economía, finanzas y liderazgo global.

Diez minutos después de la llegada de Draghi, los miembros de la fundación le dieron la bienvenida a Hugh Herr, premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica en 2016, que repitió el mismo ritual que el italiano. Breve saludo a Teresa Sanjurjo, posado para las cámaras y despedida cruzando las puertas del hotel.