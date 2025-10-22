La tenista Serena Williams, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes, ya está en Asturias

La tenista Serena Williams, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes de 2025 y una de las personalidades deportivas de mayor proyección internacional, la persona que más títulos de Grand Slam ha conseguido a lo largo de su carrera, está ya en Asturias.

Aunque la Fundación Princesa de Asturias no ha comunicado todavía la agenda de la deportista, más allá de su encuentro de este jueves a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Oviedo, fuentes de la institución acaban de confirmar que ya descansa en el hotel. Su llegada a Asturias se produjo este miércoles, hace pocas horas, según imágenes difundidas esta tarde por la Televisión del Principado de Asturias.

En el vídeo se puede ver a Serena Williams abandonando el aeropuerto, rodeada por personal de la Fundación y en presencia de algunos seguidores que se habían concentrado en el Santiago del Monte. Una joven se ha podido fotografiar con la tenista y ella le ha firmado un autógrafo en una pelota de tenis.

Serena Williams ha llegado con una gorra deportiva, grandes gafas de sol y un conjunto de pantalón beige y botas.

Fuentes próximas a la Fundación Princesa han sugerido que se anunciará una comparecencia en rueda de prensa mañana de la tenista, antes de su participación en el encuentro con el público en el Calatrava, donde está prevista la participación de xxxx alumnos de escuelas de tenis de Asturias. El acto estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y el extenista profesional y director de Mutua Madrid Open, Feliciano López.