Furor ante el Campoamor por hacerse una foto en uno de los escenarios de los premios en Asturias: "¿Dónde está esa Familia Real tan guapa, ha llegado?"
Los turistas se arremolinan ante el teatro y el Hotel de la Reconquista para lograr un recuerdo de los galardones "Princesa"
"¿Dónde está esa familia real tan guapa, ¿ha llegado ya a Asturias?".
A las puertas del Teatro Campoamor de Oviedo cuesta este jueves hacerse una foto por el arremolinamiento de personas, en su gran mayoría turistas de fuera de la región. Hay furor por llevarse en el móvil un recuerdo del escenario de los premios "Princesa de Asturias" que este viernes se entregan en la capital asturiana. Una cosa son los galardonados y otra, la familia Borbón Ortiz, con sus Majestades Felipe VI y Letizia a la cabeza, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por estos últimos es por los que pregunta insistentemente los visitantes.
Es el caso de un grupo de turistas de Tenerife y Valencia, que tienen en su móvil un completo álbum de los escenarios de los premios "Princesa" en Oviedo. "Ya fuimos al Hotel de la Reconquista, ahora el Campoamor y creemos que no nos queda nada... ¿Ya están aquí los reyes y sus hijas?", preguntan a LA NUEVA ESPAÑA. Y en cuanto descubren que hay otro escenario, el Auditorio "Príncipe Felipe", donde tiene lugar el concierto de los premios, ni cortos ni perezosos, se dirigen hacia allí a hacerse la foto. "Primero la catedral y luego el auditorio. Lástima que no hayamos podido entrar en el Campoamor, además nos vamos ya el viernes de madrugada. Una pena", explican.
El Ayuntamiento de Oviedo ya puede ir pensando en oficializar una ruta turística de los premios "Princesa" por el tirón, al alza, del interés por conocer los escenarios clave de los galardones, famosos en el mundo entero y de interés internacional. El Hotel de la Reconquista es estos días un hervidero de curiosos, ávidos de ver y saber qué se mueve por allí, y también de cazautógrafos por lograr una imagen con algún famoso. Este año, la tenista Serena Williams, premio "Princesa" de los Deportes, se lleva también el galardón de la popularidad.
Sin lugar a dudas otro escenario popular es el teatro Campoamor, que no solo estos días, sino todo el año, tiene visitantes delante haciéndose fotos. Todos sabedores de que es el centro de los premios "Princesa de Asturias" que, por unos días, ponen a la región en el foco del interés internacional.
