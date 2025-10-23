Hugh Herr, premio "Princesa" de Investigación Científica y Técnica 2016: "Estamos rediseñando el cuerpo humano con elementos sintéticos"

"Tenemos la fortuna de contar con uno de los tecnólogos más brillantes de nuestra era". Con esa contundencia recibió Amador Menéndez, miembro del Jurado del Premio Princesa de Asturias y moderador del acto "Movilidad y Revolución Tecnológica", a Hugh Herr, premio "Princesa" de Investigación Científica y Técnica 2016, en la Fábrica de Armas de La Vega.

Después de una calurosa bienvenida por parte del público, Herr comenzó con su ponencia sobre biónica y biomecánica. Introdujo el tema con una breve definición y con un repaso histórico de los estudios en este ámbito, destacando el carácter pionero de Leonardo da Vinci. "Ahora vamos más allá, estamos rediseñando el cuerpo humano a través de elementos sintéticos", apuntó, mientras repasaba el funcionamiento de sus piernas biónicas.

Hizo especial hincapié, visiblemente ilusionado, en uno de sus grandes objetivos, lograr que las prótesis establezcan una relación con el sistema nervioso. "Es algo revolucionario, estamos realizando experimentos en distintas extremidades. Buscamos conectar los músculos, ya hemos hecho pruebas que han recogido resultados muy positivos", destacó el científico americano.

"Hemos implantado en tres humanos nuestro sistema de magnetopía, un método con pequeñas bolitas magnéticas que sustituye los anteriores con electrodos", explicó Herr, mientras plasmaba todo el proceso con pequeños vídeos. También hizo un pequeño parón para hablar de los proyectos que están impulsando en Sierra Leona.

Todo su trabajo gira en torno a una misma pregunta: ¿Es capaz el cerebro de aceptar y controlar elementos ajenos al cuerpo? Confesó que han logrado que pacientes amputados "puedan gesticular con sus prótesis" y siguen investigando formas naturales, utilizando proteínas, para provocar reacciones musculares. De momento, solo han podido experimentar con animales. No obstante, ya están utilizando la IA y el machine learning para adaptarlo a humanos.

Una colaboración con Nike recién salida del horno

Durante su ponencia, aprovechó para remarcar la importancia de un anuncio que Nike publicó hace unas horas. La archiconocida marca deportiva colaboró con su equipo para crear una prueba piloto de calzado biónico. "Dentro de unos años la gente recordará cuando los zapatos de deporte eran trozos de espuma que no servían para nada. Este proyecto lo cambiará todo", aseguró Heer.

Una vez finalizada su intervención, el ingeniero americano se sentó a charlar tranquilamente con Amador Méndez. Conversaron sobre la importancia de investigar un área en la que él mismo es su propio paciente, la viabilidad económica de todas estas innovaciones y los desafíos que tiene la sociedad en esta materia.

"La tecnología en todas sus áreas está cambiando rápidamente, tenemos un trabajo pendiente como sociedad para establecer los límites que nos tenemos que autoimponer. Debemos trabajar de manera agresiva para conseguir normas que mitiguen los usos inadecuados de estos avances. Estoy convencido de que podemos hacerlo bien", concluyó Hugh Herr, reflexionando sobre el futuro.