La independencia conquistada de Leonor en Asturias

Será esta edición de los Premios Princesa de Asturias la que más permitirá ver cómo Leonor de Borbón y Ortiz gana independencia y autonomía en su papel institucional como heredera de la Corona. Todo ello conquistado de forma suava y progresiva, y con pasos firmes que año tras año ha dado en la tierra natal de su madre, la reina Letizia, y la que da nombre a su título. «Yo llevo sangre asturiana», dijo la Princesa en su primer discurso en público, en el Teatro Campoamor, en un ya lejano 2019, con 13 años de edad.

Ha sido, es y será Asturias el mejor laboratorio de ensayos para la primogénita de los Reyes, como lo fue para su padre el Rey Felipe VI, tal y como él mismo se encargó de recordar al inicio de su discurso el año pasado en Oviedo, en la ceremonia de entrega de los premios. «Imaginen lo que ha supuesto conocer de una manera tan próxima a personas tan extraordinarias, como nuestros premiados, de sentir que he crecido (en todos los sentidos) recibiendo cada año la guía y ejemplo de sus vidas y obras», dijo el monarca para interpelar acto seguido a sus hijas. «Sé que, para ti, Leonor, junto a tu hermana, lo está siendo ya. Veréis cómo cada año lo será aún más. Con el paso del tiempo mirarás –miraréis–ediciones anteriores y recordaréis (como todos nosotros) con gratitud y cariño estas vivencias asturianas».

Tuvieron una buena dosis de nostalgia esas palabras de Felipe VI, por esa mirada atrás a sus años de juventud, y también fueron una forma de iniciar la transición que más pronto que tarde culminará en los Premios «Princesa» con la heredera asumiendo cada vez más importancia y protagonismo en los actos. De momento, ya son dos pasos los que se han dado en ese sentido. Uno tuvo lugar el año pasado durante la ceremonia, en cuanto al elogio de los premiados, de lo que se encargó la Princesa, como constató su padre: «Entenderán que les diga que veo con emoción –de Rey y de padre–que Leonor, como presidenta de honor que es de la Fundación, se encargue de hacerlo a partir de ahora, como acabamos de ver hace un instante».

La Princesa, durante su primer discurso en Oviedo, en 2019, observando a su padre. / LUISMA MURIAS

Otro se producirá este mismo sábado en Valdesoto (Siero), «Pueblo ejemplar» de Asturias, donde el único discurso será el de Leonor, como también avanzó el Rey al entregar el galardón en Sotres (Cababrales) en 2024.

Asturias siempre tuvo un papel destacado en la vida de Felipe VI. La propia naturaleza de los Premios «Princesa» así lo recoge. Y también lo tiene para su hija Leonor, que en esta tierra ha encontrado el mejor escenario para consolidar poco a poco su proyección pública y su papel institucional como heredera de la Corona, para afianzar el cometido que la Constitución le otorga. Máxime en un momento de gran importancia tanto a nivel personal como público, ya que en unos pocos días, el 31 de octubre, Leonor de Borbón alcanzará la redonda cifra de 20 años de edad.

El momento ha llegado un año más para Leonor de Borbón y avanzar en la conquista de su independencia. Asturias recibe este mismo jueves a la Familia Real al completo, que presidirá el XXXIII concierto de los premios, «Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX». La alfombra azul ya está puesta para recibir a la Princesa de Asturias.