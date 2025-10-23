Iturbide a los estudiantes de fotografía: "Interpretad el mundo con vuestra cámara"

“Interpretad el mundo con vuestra cámara”. Es la arenga de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio “Princesa de Asturias” de las Artes, a los estudiantes de fotografía que participaron en la actividad “Todo lo visible”, que cerraba en el Pozo Sotón, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), el programa “Toma la palabra” organizado por la Fundación Princesa de Asturias.

La fotógrafa mexicana recorrió en la sala de máquinas del Sotón la exposición de fotografías tomadas por los alumnos bajo la inspiración de la premiada. “Estoy asombrada”, repitió una y otra vez Iturbide, que confesó que “a vuestra edad yo tenía una camarita pero era incapaz de hacer las fotografías que habéis hecho vosotros”. “Es una maravilla, sus fotos están mejor que las mías”, celebro.

Ante una de las fotografías, tomada por la mexicana NancyCisneros, estudiante de fotografía en el IES Aramo de Oviedo, Iturbide afirmó que se trataba de “una imagen bellísima llena de libertad y sentimiento”. La fotografía reflejaba una bandada de estorninos abandonando un árbol en Gijón. Iturbide, es una apasionada de los pájaros porque son “símbolo de libertad”. En ese punto citó a San Juan de la Cruz para recordar las cualidades de los pájaros, esa libertad, el canto…

Iturbide siguió con interés las explicaciones de los estudiantes: “Yo interpreto la realidad y ustedes interpretan mis fotos para tomar sus propias imágenes con esa influencia y es algo que me encanta”.

La cultura para constuir la mirada

La premiada en la categoría de las Artes recalcó que “pese a que se inspiran en mi trabajo cada uno tiene su propia mirada”. Esa mirada propia, aseguró, ha de construirse a través de la cultura, por eso invito a los jóvenes a “leer mucho y escuchar mucha música, llénense de cultura porque todo eso les va a influir”.

Respecto a su trabajo, aseguró que “la fotografía siempre es un documento porque lo único que mata a la muerte es la fotografía”. Ante un auditorio de cientos de estudiantes de fotografía afirmó que “nosotros nos morimos pero quedan nuestras imágenes”.

A respuestas de los estudiantes sobre su trabajo, siempre en blanco y negro, reconoció que “México es un lugar de colores pero yo prefiero hacer mis abstracciones en blanco y negro”. La ´única vez que utilizó el color, confesó, “fue en el baño de Frida Kahlo”.

El encuentro de Iturbide con los estudiantes se cerro con ella fotografiándolos ante en castillete del Pozo Sotón.

Confesó que se quedará unos días en Asturias “y me voy a dedicar a tomar fotografías”. Entre ellas estarán seguro algunas de la Asturias industrial, “qué maravilla de fábricas”.