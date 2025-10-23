La marca del vestido de Serena Williams que causa sensación en su recibimiento en Oviedo: conjunto midi de una de las diseñadoras más aclamadas (y un precio no apto para todos los bolsillos)

Serena Williams, premio “Princesa de Asturias” del Deporte 2025, ha conquistado a los presentes en su llegada al hotel de la Reconquista de Oviedo.

La tenista se atrevió a bailar en el recibimiento oficial delante del histórico edifico esta mañana con las gaitas de fondo. Minutos después, la estadounidense compareció ante los medios de comunicación. La deportista, una de las más laureadas en la historia del tenis con 23 Grand Slams, se mostró muy feliz a su llegada a la sala de prensa. "Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Me sorprendió mucho, fue un momento maravilloso el descubrir que había sido premiada con este galardón. Estoy muy emocionada de estar aquí en Asturias y es un verdadero honor. Gracias al rey y a la reina por haberme recibido”.

La galardonada ha sorprendido con un look que ha cautivado por su elegancia y versatilidad. Se trata de un vestido midi transparente de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda y una espectacular capa superpuesta que incluye un body. Un 'outfit' que es de la firma de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym y que tiene un precio de 1.990 euros.

En la posterior rueda de prensa, la seis veces campeona del Abierto de Estados Unidos ha reivindicado este jueves en Oviedo el esfuerzo personal en el deporte, y ha animado a los jóvenes que quieran dedicarse al tenis a que se esfuercen, aunque no tengan suficientes recursos económicos.

"Llego de un entorno sin dinero", ha dicho, recordando su pasado humilde. En una rueda de prensa en Oviedo, ha asegurado que ahora el tenis es "un poco más accesible" que cuando ella comenzó junto a su hermana, animadas ambas por su padre.

"Que el dinero no te limite", ha subrayado, indicando que si "te esfuerzas mucho y eres bueno", al final te llegará el apoyo económico. Williams ha señalado además que con las nuevas tecnologías los jóvenes tenistas pueden aprender mucho más, ver partidos de sus referentes y estudiarlos. "Ya no cuesta tanto, gracias a la tecnología ahora es bastante más accesible".

Preguntada por los inicios de su carrera, Serena Williams ha asegurado que su padre fue el "principal motivo" por el que ella y su hermana, Venus Williams, comenzaron a jugar. Quería que sus hijas tuvieran "una vida distinta y mejor a la que él tuvo" y "así lo hizo". "Nosotras nos esforzamos mucho, ha sido un sueño que nos ha llevado, sobre todo a mi, muy lejos". "Aprendí disciplina, y aprendí a poner el corazón en lo que hago, a esforzarme y a dar la cara todos los días y a no darme por vencida nunca", ha dicho.