Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio "Pueblo ejemplar de Asturias": "esto pasa una vez en la vida"

Los habitantes de la parroquia sierense de Valdesoto viven estos días inmersos en un estado febril que manifiesta diversos síntomas: limpiar, pulir abrillantar, aderezar, preparar y adecentar todos y cada uno de los rincones sus barrios. Además de colgar banderas, ensayar las representaciones que llevarán a cabo ante la Familia Real, repasar una y otra vez todos los pasos de la comitiva y, en algunos casos, ponerse "un poco nerviosos". Porque como señalaba este miércoles Mari Luz Villar, del coro local, "qué quieres, esto pasa una vez en la vida".

Los que no están llamados a jugar un papel activo este sábado, día de la entrega del premio "Pueblo ejemplar de Asturias" a una parroquia que llevaba 25 años esperándolo, también se han volcado esta semana con los preparativos, aunque sólo sea acercándose a los puntos neurálgicos del recorrido previsto para contemplar el trasiego de coches de la Fundación Princesa de Asturias y medios de seguridad que han tomado el pueblo. "Esto ye un no parar", señalaba una vecina al pie de la iglesia de San Félix, viendo pasar vehículos por un camino que, de diario, permanece desierto. Los más afortunados ya han podido ver el soporte en el que se atornillará la placa identificativa del pueblo: está colocado en el campo del templo parroquial y lo componen dos muelas de molino, las más antiguas que se conservan en Valdesoto, y que han sido rescatadas para la ocasión. "Queda bien guapo", señalaban Mario Sánchez y Moisés Rodríguez, de la asociación de vecinos de Bendición y el grupo folclórico, tras retirar el plástico que las tapaba.

Valdesoto se prepara para la visita real del sábado /

La jornada fue intensa, con un repaso general de todo lo que sucederá el sábado. La visita de los Reyes y sus hijas tendrá como punto de partida la Casona de Leceñes, donde podrán contemplar varias escenas de "Valdesoto d'Antañu", la fiesta que recupera cada año las tradiciones locales. Una de las vecinas lavará la ropa a mano, otra hará manteca, otras elaborarán embutidos y los paisanos harán una vara de hierba, cargarán pación en el carru y mayarán sidra, entre otras actividades. Celso Granda cabruñará los "fierros" para ir a segar, una de las labores que aún se mantienen en algunas casas, y no faltará una esfoyaza para la que las mujeres aprendían de buena mañana una canción al son de las ristras de maíz. "Estamos muy emocionados, intrigados por ver a los Reyes, la Princesa y la Infanta de cerca", reconocían tras el ensayo del puesto que ocupará cada uno para el saludo general.

Los agentes de la Guardia Civil, casi como unos miembros más del elenco, patrullan estos días cada caleya, dejando escapar alguna sonrisa ante el entusiasmo vecinal. Un sentimiento que es contagioso y que dentro de apenas tres días se desbordará Leceñes abajo, camino de la iglesia. Los soberanos y sus hijas visitarán el templo, presenciarán una representación de los Sidros y Les Comedies y descubrirán la placa del premio, seguido todo ello de una actuación del grupo de baile "San Félix de Valdesoto". En el Centro Polivalente contemplarán una exposición de coches clásicos, otro imprescindible de las fiestas locales, y en la Quintana Carlos disfrutarán con varios talleres de artesanía a cargo de vecinos y entidades del pueblo.

También saludarán en el prau de la fiesta a los niños de la peña infantil "Los Escolinos", que sale con su propia carroza desde hace unos años en el desfile, y los integrantes de la peña "Les Escueles" reproducirán la actuación con la que ganaron el premio este año en el concurso. Las intervenciones solemnes pondrán el punto y final a una jornada que acabará con comida popular en el campo de fútbol local, y para la que está todo más que pensado.

Si llueve, los vecinos ya han movilizado varios tractores, "por si alguien queda atascado en el prado del aparcamiento, para que puedan salir sin problema". Porque en Valdesoto son así, de arrimar siempre el hombro y ayudar cuando se necesite. La única pega, sostienen, es que "es sólo un día de fiesta, tenría que ser todos los años". Y a buen seguro de que si se lo proponen, lo acabarán consiguiendo.