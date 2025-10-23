Vox cuestiona la independencia de los premios "Princesa" y critica su "ideologización"

Vox Asturias cuestiona la independencia de los jurados de los premios "Princesa de Asturias", los acusa de acatar "consignas políticas" y carga contra dos de los galardonados en esta edición, el Museo Nacional de Antropología de México, en la categoría de la Concordia, y el sociólogo estadounidense Douglas Massey, en la de Ciencias Sociales.

Pese a sus críticas, la formación política enviará a sus representantes a la ceremonia de entrega de los premios, mañana en el teatro Campoamor de Oviedo, según indica en un comunicado difundido hoy. En él Vox sostiene que los "Princesa de Asturias" son "el orgullo de Asturias" y se refiere a ellos como "los Nobel del mundo hispano", pero lamenta que "su jurado se deje llevar por consignas políticas a la hora de elegir a premiados".

Vox considera que "el prestigio internacional de estos galardones se ve empañado cuando se utilizan para reforzar una visión ideológica y política parcial", como, a su modo de ver, se ha hecho con "la designación del Museo Nacional de Antropología de México para el Princesa de Asturias de la Concordia". El premio al Museo mexicano, según el partido, "ha sido inmediatamente aprovechada por la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para hablar de un pasito y un gesto de la Corona española" hacia el "reconocimiento de las atrocidades de la conquista".

Tampoco es del gusto de Vox el galardón de Ciencias Sociales a Douglas Massey, "al tratarse de un experto conocido por su defensa de fronteras abiertas en materia de inmigración".

La formación concluye su comunicado con una alusión a los Premios Nobel, que, a su juicio, "han sabido mantener su independencia frente a la presión ideológica, premiando a figuras de actualidad que representan la defensa de la libertad y de la democracia frente a la presión comunista, como María Corina Machado".