La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista: esto es lo que ha pasado
Una indisposición impide a Mary-Clarie King asistir al encuentro con los Reyes, sus hijas y el resto de galardonados
Sorpresa en la recepción de sus Majestades los Reyes y sus hijas a los premios “Princesa de Asturias” de este año. A la misma no ha podido asistir Mary-Claire King, galardonada en la categoría de Investigación Científica y Técnica al estar “indispuesta”, tal y como ha explicado la Fundación “Princesa”.
De momento está en el aire la asistencia de la investigadora a la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor.
Así las cosas, los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la princesa Leonor y la Infanta Sofía, han saludado en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo solo a siete galardonados. Especialmente cariñosos se han mostrado con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio de las Artes, que accedió al recinto en cuarto lugar tras Antonio Saborit, presidente del Museo de Antropología de México, premio de la Concordia; Byun-Chul Han, Comunicación y Humanidades; y Eduardo Mendoza, Letras. Tras Iturbide siguieron Serena Williams, de Deportes; Douglas Massey, de Ciencias Sociales; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional. Todos posaron con la familia real para una foto “coja” del galardón de Investigación Científica y Técnica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- El bulo sobre un colegio católico de Oviedo que corre como la pólvora: no, no han pedido a los padres que eviten bocadillos con carne de cerdo