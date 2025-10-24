Mucha cercanía, una sonada ausencia y sidra: así fueron las recepciones de la Familia Real en el Reconquista en el día grande de los premios "Princesa"

Con una sonrisa de oreja a oreja, en una maratoniana mañana de audiencias, los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, estrecharon este viernes decenas de manos en el hotel de la Reconquista de Oviedo en el día grande de los premios "Princesa de Asturias". Primero fueron los mejores estudiantes de la Universidad de Oviedo, después las Medallas de Asturias, los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos, y por último, los miembros del jurado de los premios, los patronos y los más importantes: los galardonados. Las audiencias tuvieron una sonada ausencia: la de la premiada Mary-Clarie King (Investigaciones Científicas) por encontrarse indispuesta.

EN IMÁGENES: Así ha sido el encuentro de la Familia Real con Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo / Mario Canteli

Muy cercanos

La Familia Real volvió a conquistar con su cercanía y amabilidad. “Son muy cercanos, la Reina hizo escucha activa, se notaba interesada en la conversación”, aseguró Raúl López, mejor expediente del grado de Educación Infantil. Según los testimonios de los estudiantes, los Reyes se interesaron por temas de actualidad y que afectan directamente a los jóvenes: el mercado laboral y el problema de la vivienda.

Jimena Aller / Amor Domínguez

La nota de humor la puso Doña Letizia, que imitó el acento mexicano de Chavela Vargas al comentar con los estudiantes la gran presencia mexicana de estos premios, con Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología de México como galardonados. “Es una mujer muy simpática”, afirmó Rosa Madrid, premio fin de grado en Gestión y Administración Pública, sobre la Reina.

El clínex de la Reina

La recepción con los condecorados con las máximas distinciones del Principado estuvo marcada por la emoción. La viuda de Antonio Trevín, Luisa Fernanda Lledías, no pudo evitar las lágrimas y la Reina tuvo “un detalle precioso”: pidió a su asistente un clínex para ella.

Jimena Aller / Amor Domínguez

La sidra tuvo también un papel protagonista, con Luis Benito García, impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio de la Unesco, y Consuelo Busto, empresaria del sector, como Medallas de Asturias (en el caso de Consuelo a título póstumo). “Como buena asturiana, habla de la sidra natural, la espumosa dice que es otro tipo de sidra”, contó Verísimo Busto, hijo de Consuelo Busto.

Jimena Aller

La entrada de Serena Williams

El momento culmen de la mañana llegó con los premiados con el “Princesa”. Serena Williams, galardonada en la categoría de Deportes, acaparó miradas el jueves en solitario (por su baile al ritmo de las gaitas) y volvió a acapararles este viernes en las recepciones reales. Frente a la sobriedad de la Reina y sus hijas, que llevaron las tres un traje de chaqueta y pantalón, aunque en diferentes tonalidades, la tenista lució un espectacular vestido blanco con troquelados y abrigo a juego colocado a los hombros.

Pero la sorpresa la dio Mary-Claire King, premio "Princesa" de Investigación Científica y Técnica, que no acudió a la recepción al encontrarse indispuesta. La científica es duda para esta tarde en el teatro Campoamor.

Políticos, empresarios, ministros...

Mientras todo esto ocurrió dentro, entre el salón de Consejos y el de Covadonga, el hall del Reconquista se convirtió en un hervidero de personalidades de todo los ámbitos. Muchos de los que esta tarde estarán en el teatro Campoamor, pasaron primero por el lujoso hotel ovetense. Políticos, empresarios, agentes culturales y sociales... Desde el ministro Luis Planas y el Padre Ángel hasta Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, y Amancio López Seijas, presidente del grupo hotelero Hotusa.

Uno de los más madrugadores en el Reconquista fue el presidente del Principado, Adrián Barbón, que precisamente acompañó a las Medallas de Asturias en la recepción real. El jefe del Ejecutivo asturiano puso en valor los Premios. "Durante unos días Asturias se convierte en la capital de España mediática, social y cultural. Y eso siempre es un motivo de alegría, porque así mucha gente se da cuenta que hay vida más allá de la M30”, afirmó. Lo mismo defendió el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli: "Es un día muy importante y especial para Oviedo, nos da visibilidad mundial con figuras internacionales de primer orden".

Jimena Aller

La llegada de la Reina Sofía

Las conversaciones en el hall del Reconquista solo se vieron interrumpidas con la llegada de la Reina Sofía y el sonido de las gaitas. La madre de Felipe VI llegó pasadas las doce y cuarto de la mañana. Salió del coche, saludó y entró rápidamente en el hotel entre aplausos y vítores del público congregado en los exteriores.