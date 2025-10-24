Crónica extraterrestre de la llegada de la Familia Real al Auditorio ovetense

Según parece, los seres humanos se dividen, entre otras categorías, en ricos y pobres. Es ésta una división a la que ellos conceden gran importancia, sin que sepa por qué. "Sin noticias de Gurb", E. Mendoza.

"Día 23 . 18.01 (hora local) Aterrizaje sin dificultad. Propulsión convencional (ampliada). Velocidad: 6.30 de la escala convencional (restringida). Transmisión por el explorador intergaláctico en misión de observación terrícola. Coordenadas 43°21′45″N 5°51′01″O. Planeta Tierra. Oviedo.

18:12 horas. Despierto en mi cápsula de observación camuflada para la ocasión como un perro caniche aturdido por el sonido de las gaitas. Guauuuu. Es un instrumento extraño: si lo tocan bien, es emocionante. Si lo tocan mal solo sirve para causar tímpanos de hielo. Gélidos. No es el caso. No reconozco la música pero hay gente tras unas vallas azules que simula una danza, imagino que es una costumbre autóctona, igual que los trajes que visten los gaiteros. Los lidera un señor enérgico que coordina con las manos cuándo se toca y cuándo se calla.

18:16. Me canso de tener malas pulgas y paso a camuflarme como el penacho en el casco de un guardia que hace ídem a la entrada de un edificio de estilo inclasificable, me recuerda construcciones de mi planeta de origen. ¿Será una nave espacial, como la que vi desde el cielo y que mi detector de arquitecturas me definió como Calatrava? El guardia es muy alto, mi posición en su casco plateado es privilegiada. Lo veo todo con claridad, salvo mi futuro. Colas de seres humanos esperan por delante y por detrás para entrar en el espacio. Es curiosa la costumbre terrícola de ponerse en fila. Besamanos, leí en un informe sobre costumbres palaciegas en las que mucha gente plebeya desfila ante algunas personas ‘reales’. ‘Papá, los reyes que vienen son magos?’, pregunta una niña pequeña a su padre grande al otro lado de una valla azul. Hay muchas vallas azules con numerosos seres detrás. ¿Son peligrosos para tenerlos así? La niña no, salvo para los hombros de su padre, qué mullido asiento.

18.20. Cambio de ubicación y de camuflaje. En lo alto del Auditorio hay un policía con prismáticos y me preocupa que puede pensar que soy un penacho hostil. Y no. Yo vengo a mirar y entender, no a causar problemas. Así que me disfrazo de teléfono móvil. No hay mejor forma de pasar desaprecibido: hay tanto aparato con cámara en alto que uno más no llama la atención. Percibo un aumento notable de la excitación. Incluso las gaitas parece más vehementes. Supongo que la llegada de los reyes (no magos) y sus hijas es lo que pone al rojo vivo la expectación por la inminente llegada de una familia ‘real’. No entiendo muy bien la diferencia entre realeza y realidad. ¿Poseerán poderes especiales como yo? ¿Se podrán transformar en lo que quieran según las circunstancias para parecer siempre felices y brillantes? ¿Serán extraterrestres también? Sería inquietante: podrían reconocerme aunque me camufle de...

18.33... Gaita. Modestia aparte, creo que acierto con mi decisión. Doy lo mejor de mí para animar el ambiente. Empieza a soplar un viento que amenaza con estropear la entrada triunfal. Voy a esforzarme para animar a las personas que se asoman a las ventanas e una iglesia que me recuerda a mi nave espacial (perdón por repetirme), a la niñez que aguarda con creciente impaciencia al otro lado del perímetro ultraprotegido por furgones que invaden aceras y uniformes con miradas de acero. Escucho comentarios que no entiendo muy bien. ‘En la tele todo el mundo sale guapo’, dice una señora, y su acompañante, huraño, se sulfura: ‘Que se pongan a trabayar’. Los que trabajan a destajo son los móviles en alto. Me bajo. Necesito recargarme".

18:37. Paso a ser una banderita española. Necesito que me agiten porque me aburro un poco. La comitiva real debe estar cerca porque arriba asoma la cabeza una nave con aspas. ¿Me estarán buscando? No, respiro aliviado. Los nervios van por otras partes. Las baldosas se van vaciando de cuerpos y los ventanales pasan a ser escaparates de almas vestidas con sus mejores galas. No siempre afortunadas, me atrevo a decir desde mi ignorancia alienígena. ‘¡Ya llegan!’. Y los dispositivos móviles claman al cielo como si intentaran rendir culto con una deidad digital. Los dioses llegan blindados. ¡Vivan los Reyes!, grita alguien.

18:59. Llegan los vehículos reales como una estela oscura. Salen sus ocupantes. Vistos y no vistos. A ver qué visten. Ahora soy el pinganillo de un agente secreto. A ver qué dicen... Glubs, me estoy quedando sin energía en el mejor momento. Me vuelvo a la nave antes de que quedarme a cero. Y la próxima vez seré... seré... ser... se... s... Me desintegro".