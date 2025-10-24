Edwin Moses, bicampeón olímpico: "El boicot de los Juegos de Moscú me quitó mi tercera medalla de oro"

Edwin Moses (Dayton, 1955) fue uno de los invitados de lujo a la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias". El atleta americano, amigo de Serena Williams, ganó la medalla de oro de 400 metros valla en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 y en los de Los Ángeles de 1984. Unas horas antes de dirigirse al Campoamor, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el hall del Hotel Barceló.

¿Qué le ha traído a los Premios Princesa?

Tenemos los Premios Laureus del deporte cada año y mi amiga Serena es una de nuestras grandes campeonas. Este fin de semana asistiré a la celebración del 25.º aniversario de esa fundación y ya que estoy en Europa, vine a Asturias.

¿Le gusta el atletismo actual? ¿Qué opina de los avances de la disciplina?

Soy de la vieja escuela. En el atletismo, los mayores avances han sido en la tecnología de las zapatillas y las pistas. No creo que los atletas sean necesariamente mejores; simplemente la tecnología ha influido.

Con los métodos actuales, ¿sería capaz de competir por el oro en los próximos Juegos Olímpicos?

Sin duda. Dudo seriamente que los atletas más rápido en la actualidad pudiesen competir con el mismo tipo de zapatillas y sobre las mismas pistas que teníamos en mi época. Los tiempos que yo lograba entonces habrían sido muy difíciles de alcanzar con aquellas condiciones.

¿Cómo afectó a su carrera el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980?

Tengo una medalla de oro menos de las que debería tener. Corrí 1,57 segundos más rápido que el atleta que ganó el oro dos semanas antes.

Estuvo invicto durante más de 120 carreras, ¿le generaba ansiedad este récord a la hora de competir?

Nunca sentí ansiedad cuando iba a competir, solo la experimenté entrenando. Después de tantos esfuerzos, logré convencerme de que no puedes ganar siempre.

¿Cómo asimiló la derrota después de tanto tiempo arrasando?

Si tienes problemas con la derrota en el atletismo y esto te genera un bloqueo mental, siempre vas a perder. Yo siempre perdía hasta que empecé a ganar. Comencé desde abajo y tuve que trabajar duro para llegar a la cima. Caer derrotado, incluso cuando lo hice en Madrid en 1987, no fue un problema en absoluto. Siempre gestioné estas situaciones con mucha naturalidad.

¿Qué motivó su interés por la lucha contra el dopaje? ¿Estaba normalizado hacer trampas en su época?

Muchos de mis compañeros que estaban en la cima empezaron a caer poco a poco, pude ver el daño que esto les causaba, tanto emocional como personalmente. Si llegas al punto de hacer trampa y te parece aceptable, realmente no te importa nada. Te falta autoestima y estás perjudicando a otros.

¿Qué deportes sigue en la actualidad?

Veo Fórmula 1, algo de atletismo, partidos sueltos de la NBA y también vóley.

¿Le gusta Fernando Alonso?

Ha estado en esto por mucho tiempo, recuerdo cuando competía con Hamilton. No sé si puede ganar otro campeonato, pero, sin duda, sigue siendo un tipo competitivo.

¿Cómo le gustaría que le recordasen?

Dejo que otras personas lo determinen. Gracias a que fui bueno en el deporte, inspiré a muchas personas a interesarse por la ciencia. Fui a la escuela pensando que podía ser científico porque me gustaba el atletismo. Al verme ganar y hablar de ciencia, otros vieron que el deporte también podía ser creativo.