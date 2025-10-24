Una emocionante recepción de la Familia Real en Oviedo: lágrimas, un clínex pedido por Letizia, charlas sobre sidra y reivindicaciones

Los últimos condecorados con las máximas distinciones del Principado, las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos y Adoptivos, fueron recibidos esta mañana por la Familia Real en el hotel de La Reconquisa de Oviedo.

Especialmente emocionante fue el encuentro del Rey Felipe con Luisa Fernanda Lledías, viuda de Antonio Trevín, que no pudo evitar emocionarse mientras intercambiaba recuerdos con el monarca. "Se me saltaron las lágrimas y la Reina tuvo un detalle precioso: fue rápido a pedir a su asistente unos clínex porque yo no los tenía", ha narrado.

El monarca tuvo unas bonitas palabras sobre el expresidente regional "porque dijo que hacía muchos años que se conocían; le había visto en todos los puestos". "Ha sido un momento emocionante -ha insistido- muy duro para mí porque hace muy poco tiempo que falleció Antonio. Pero, quiero y necesito seguir su legado de alguna manera".

La sidra, protagonista

La sidra se ha colado este año en la recepción por partida doble. Verísimo Busto ha sido el encargado de representar a su madre, Consuelo Busto, condecorada con la Medalla de Asturias a título póstumo. Los monarcas habían tenido la oportunidad de conocer a la empresaria del sector sidrero durante los años que esta formó parte del jurado del "Pueblo Ejemplar de Asturias", por lo que tuvieron la ocasión de recordar algún que otro encuentro.

Aunque fue la Reina Letizia la que llevó la voz cantante en cuanto a la conversación sidrera se refiere. "Es la que por nacimiento lo lleva más en la sangre. Hablamos un poco de la sidra espumosa y de la sidra natural, ya que ella entiende la sidra como la natural. Como buena asturiana, habla de la sidra natural, la espumosa dice que es otro tipo de sidra", contó Verísimo Busto.

De sidra habló también con la Familia Real Luis Benito García, impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio de la Unesco. "El tema tampoco les parecía muy ajeno. Entonces intentando fomentar que, aprovechando el reconocimiento de la Unesco, vamos a proyectar esta cultura sidrera lo más que podamos y sobre todo seguir conociéndola. Es necesario porque nos queda mucho por conocer", ha comentado a la salida de la recepción.

Los premiados con las medallas, y por tanto con presencia propia o a través de un familiar en la audiencia con la Familia Real, fueron Antonio Trevín, fallecido el pasado mes de julio y que estuvo representado por su mujer, Luisa Fernanda Lledias; Consuelo Busto, reconocida a título póstumo y por la que acudió su hijo, Verísimo Busto; Luis Felipe Fernández, Dolores San Martín y Luis Benito García.

Los Hijos Predilectos son Carmen Alonso Álvarez, Alberto Arce Janáriz y Mónica Oviedo Sastre. Mientras que los Adoptivos son Arcadi Moradell i Bosch y Juan Sebastián López-Arranz.

Nota reivindicativa

Mónica Oviedo y Carmen Alonso han sido las encargadas de poner la nota más reivindicativa. La presidenta de Cocemfe Asturias ha aprovechado para plantear que "el espacio donde se celebra la entrega de las medallas, el Auditorio Príncipe Felipe, tiene un escenario que no es muy accesible". "Y bueno, la importancia de seguir, desde el movimiento asociativo, reivindicando que se eliminen esas barreras que todavía hay en sitios tan importantes", ha explicado.

Los Reyes y sus hijas también se interesaron por la labor de la Fundación Alpe Acondroplasia. Alonso ha contado que "sus majestades y sus hijas han estado muy agradables con todos. Me han preguntado cosas y se han interesado un poco por todo. Me han preguntado qué significaba para mí ser Hija Predilecta de Asturias y les dije que para todas las familias, los niños, los jóvenes y los adultos es muy importante. Y que aunque hoy yo estaba aquí físicamente, en mi corazón iba todo el mundo".