Quién estará (y quién no) en la ceremonia de los premios "Princesa": mucho juez, poco ministro

Se reduce la presencia del Ejecutivo nacional en la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias", esta tarde a partir de las 18.30 horas en el teatro Campoamor y se refuerza la del Poder Judicial. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la del Supremo y el CGPJ, María Isabel Perelló, figuran entre las autoridades que acompañarán a los Reyes de España, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Campoamor.

Por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, y frente a los tres ministros que acudieron el año pasado a Oviedo (Cultura, Ciencia y Educación), solo está prevista la asistencia de Luis Planas Puchades, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La lista de autoridades se completa con la presencia d e la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente catalán, Salvador Illa y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. Por la parte asturiana presidirán también el jefe del ejecutivo regional, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, y las alcaldesas de Avilés (Mariví Monteserín) y Gijón (Carmen Moriyón).

La caravana oficial de premiados comenzará a salir del Hotel de la Reconquista a las 18.06 horas con el vehículo que lleva a los representantes del Museo de Antropología de México y se cerrará, a las 18.13 horas, con el coche de Mario Draghi.

Al igual que el año pasado, habrá discurso de la Princesa y del Rey y será Leonor la que convoque, al término de la ceremonia, la nueva edición de los galardones.