Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quién estará (y quién no) en la ceremonia de los premios "Princesa": mucho juez, poco ministro

El titular de Agricultura, Luis Planas, el presidente catalán Salvador Illa y los presidentes de Congreso y Senado completan la lista de autoridades

El teatro Campoamor, en una ceremonia de entrega de los premios &quot;Princesa de Asturias&quot;.

El teatro Campoamor, en una ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias". / pilar rubiera

Ch. N.

Oviedo

Se reduce la presencia del Ejecutivo nacional en la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias", esta tarde a partir de las 18.30 horas en el teatro Campoamor y se refuerza la del Poder Judicial. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la del Supremo y el CGPJ, María Isabel Perelló, figuran entre las autoridades que acompañarán a los Reyes de España, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Campoamor.

Por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, y frente a los tres ministros que acudieron el año pasado a Oviedo (Cultura, Ciencia y Educación), solo está prevista la asistencia de Luis Planas Puchades, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La lista de autoridades se completa con la presencia d e la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente catalán, Salvador Illa y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. Por la parte asturiana presidirán también el jefe del ejecutivo regional, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, y las alcaldesas de Avilés (Mariví Monteserín) y Gijón (Carmen Moriyón).

La caravana oficial de premiados comenzará a salir del Hotel de la Reconquista a las 18.06 horas con el vehículo que lleva a los representantes del Museo de Antropología de México y se cerrará, a las 18.13 horas, con el coche de Mario Draghi.

Al igual que el año pasado, habrá discurso de la Princesa y del Rey y será Leonor la que convoque, al término de la ceremonia, la nueva edición de los galardones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  3. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  4. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  5. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  6. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  7. Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

Las reflexiones de Javier Cuervo en torno a una muestra en la Fábrica de La Vega: "La nave destartalada de los deseos vehementes"

Las reflexiones de Javier Cuervo en torno a una muestra en la Fábrica de La Vega: "La nave destartalada de los deseos vehementes"

La otra crónica del día sobre los premios "Princesa": su alteza serenísima celebra la vida

La otra crónica del día sobre los premios "Princesa": su alteza serenísima celebra la vida

Quién estará (y quién no) en la ceremonia de los premios "Princesa": mucho juez, poco ministro

Quién estará (y quién no) en la ceremonia de los premios "Princesa": mucho juez, poco ministro

Crónica extraterrestre de la llegada de la Familia Real al Auditorio ovetense

Crónica extraterrestre de la llegada de la Familia Real al Auditorio ovetense

El tío abuelo de Eduardo Mendoza instaló la primera línea eléctrica de Avilés

El tío abuelo de Eduardo Mendoza instaló la primera línea eléctrica de Avilés

Baño de cariño y aplausos para la Familia Real en el concierto de los premios "Princesa": "Nos encanta venir a verlos"

Baño de cariño y aplausos para la Familia Real en el concierto de los premios "Princesa": "Nos encanta venir a verlos"

Serena quiere dejar en herencia la “perseverancia” para ganar y la “humildad en la victoria”: “Hay que seguir los sueños y no dejar nunca de soñar”

Serena quiere dejar en herencia la “perseverancia” para ganar y la “humildad en la victoria”: “Hay que seguir los sueños y no dejar nunca de soñar”

Elegancia en azul y negro y homenaje a un famoso diseñador: los estilismos de la Reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en el concierto de los Premios

Elegancia en azul y negro y homenaje a un famoso diseñador: los estilismos de la Reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en el concierto de los Premios
Tracking Pixel Contents