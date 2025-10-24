La generación Z se fija en una Leonor "preparada y cecana": así vieron a la Princesa sus coetáneos asturianos

Nunca han pagado con pesetas, usan la inteligencia artificial como ayuda en sus estudios diarios y confiesan que tienen dependencia del móvil, aunque consideran que las nuevas tecnologías están provocando que las personas cada vez sean menos sociales. Los asturianos Aleida Fernández, de 22 años; Mara Fernández, de 18; Lía Díez, de 20 –nació el mismo año que la futura Reina–; y Mateo Mullor, de 17, son cuatro miembros de la generación Leonor. Lo que la misma Princesa de Asturias definió en su discurso en el teatro Campoamor como "generación Z".

Los cuatro siguieron la gala de los Premios Princesa de Asturias con sumo interés en la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA y aprobaron con una nota alta el discurso de la heredera a la corona. Unas palabras que calificaron de "cercanas" porque combinó elementos propios de su generación, como scroll infitino –Leonor explicó que es arrastrar sin fin el dedo por la pantalla del teléfono–, y puso en relieve la importancia de un libro en estos tiempos donde influencers de la talla de María Pombo defienden que las personas que les gustan los libros "no les hacen mejores personas". "Me gustó que hiciera una carta para cada uno de los premiados. La lectura es sumamente importante y nada como un libro en papel. Ese olor que desprende cuando lo abres y el tacto que tiene", subrayó Díez. A pesar de esta defensa por las letras, lo suyo son los números. Estudia el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ayer, en el teatro Campoamor, antes de la entrega de los galardones. / MIKI LÓPEZ

Una carrera a la que accedió tras obtener hace dos años la mejor y máxima nota posible en la EBAU. Un 14. También considera que la Princesa de Asturias es una "persona seria y preparada a la que se le ve centrada" y pone en relieve su formación militar. "A lo largo de su vida ha recibido una formación muy estricta". También añadió que le gusta la política y se mostró sorprendida con una de las imágenes de la jornada: Alberto Núñez Feijóo –presidente del PP– y Salvador Illa –el presidente socialista de Cataluña– se sentaron juntos en un palco del Campoamor.

Leonor fue la encargada de glosar a los premiados. Empezó ensalzando a Mario Draghi y siguió con Serena Williams. "Es bonito lo que dices de tu hermana de que sin Venus, no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje". Unas palabras que emocionaron a Aleida Fernández Noval, graduada en Educación Infantil y que trabaja en un estanco de Cornellana. "El vínculo que la Princesa de Asturias tiene con la Infanta Sofía es el mismo que tengo con Mara y, por eso, esta fue la parte que más me gustó". También Mara ensalzó este momento porque "yo no soy nada sin mi hermana". "El discurso fue interesante y me gustaron sus palabras", añadió esta joven que acaba de empezar el grado medio de Estética y Belleza en el instituto Pérez de Ayala. Ambas comparten que en muchas ocasiones, los focos se dirigen más a los outfits que viste la Princesa de Asturias que en su inteligencia o cercanía. En su retina tienen guardada la visita que Sus Majestades y sus hijas realizaron hace seis años a la Catedral de Oviedo y ellas tuvieron el honor de saludarles.

Otro de los guiños que Leonor tuvo para su generación fue que vivimos "en tiempo de inmediatez, fugacidad, virtualidades y de bits". Algo que destacó Mullor, el más benjamín de este grupo que a finales de año cumplirá los 18 años. Es estudiante de Historia en la Universidad de Oviedo y comparó el discurso de la heredera con el de Eduardo Mendoza. "Ambos conectaron con el público con anécdotas y tecnicismos como bits". También mostró su preocupación por la ausencia de la premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica Mary-Claire King que no pudo acudir a la ceremonia por sentirse indispuesta.

A pesar de que estos cuatro miembros de la generación zeta, todos ellos se emocionaron escuchando el himno de Asturias interpretado por la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". Fue justo antes de que Leonor convocase los Premios Princesa de 2026.