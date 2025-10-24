Los jueces, muy presentes en "un día que realza" a Asturias

El Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron muy presentes ayer en el Reconquista. Entre ellos, acudió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y el presidente de la Audiencia, Antonio Lorenzo. "Hoy es un día muy importante para Oviedo y Asturias, los premios "Princesa de Asturias" ponen a la ciudad en la primera página y la realzan", dijo Chamorro. Y añadió que está satisfecho con el premio al filósofo Byung-Chul Han, al que ha leído. También estuvieron ayer en la región la presidenta del Tribunal Supremo y el CGPJ, así como de los vocales asturianos del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. Acudió también el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Los magistrados Antonio Lorenzo y Jesús María Chamorro, en el hotel de la Reconquista de Oviedo. / Irma Collín

El jefe superior de Policía, Jorge Ignacio Moreno, junto al jefe operativo, Manuel Díaz-Faes, señaló que "es el evento más relevante para el Principado". "Coherentemente con eso, la Policía también se vuelca en hacer la valoración y el despliegue operativo adecuado para que todo vaya como tiene que ir. Se vuelca la Jefatura y se vuelca la Dirección General, con compañeros de servicios centrales y de otras unidades territoriales", dijo.

Los mandos de la Policía Nacional Jorge Ignacio Moreno y Manuel Díaz-Faes. / Irma Collñín

También hubo una nutrida representación de las fuerzas armadas: el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM); el coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del "Príncipe"; el coronel Jesús Moreno, Delegado de Defensa; el coronel del Aire Óscar Ruiz, comandante militar del Aeropuerto; el capitán de navíos, Luis Rodríguez Garat, comandante naval de Asturias; y el teniente coronel Rubén Flores, jefe de personal y apoyo de la Guardia Civil de Asturias.