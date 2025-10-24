El menú carnívoro de Serena Williams y su familia en Oviedo: chuletón y tarta de afuega'l pitu en este céntrico restaurante

Serena Williams afronta esta tarde una de sus citas más importantes: recoger el premio "Princesa de Asturias" de los Deportes. Y para ello, tenía que reponer fuerzas. Tras la Audiencia con la Familia Real, esta mañana, en el hotel de La Reconquista, la pequeña de las Williams se "escaqueó" del almuerzo organizado por la Fundación y optó por ir a un restaurante "de confianza".

En la mañana de ayer, antes del acto de Serena Williams en el Calatrava, su hermana Venus encontró en la calle Melquiades Álvarez un local que llamó su atención: "La Vaca Asustada", donde se pidió unas tostas de pan brioche con wagyu japonés. Una comida que debió de gustarle porque esa misma noche acudió justo a su sobrina (la hija de Serena Williams). Una cita a la que iba a acudir la premio "Princesa", que finalmente no pudo por problemas de agenda. Así que se presentó hoy.

"Vinieron las tres, muy amables y la mayor recomendó pedir otra vez las tostas", comenta Javier García, uno de los socios del restaurante. Además del pan brioche con carne, las Williams comieron Ribeye (el lomo alto de la ternera) y chuletón de T-bone. Todo ello acompañado de boniato con mantequilla y una ensalada de tomates variados.

Un día especial para la tenista que quiso endulzarlo junto a su familia con una tarta de queso afuega'l pitu y una tarrina cremosa de chocolate. Pagaron 65 euros por persona.

Una jornada intensa para la tenista que quiso compaginar sus actos institucionales con disfrutar unas horas de su familia antes de la ceremonia en el Teatro Campoamor.