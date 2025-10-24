Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Falomir: "El Prado no tiene los fallos de seguridad que hay en el Louvre"

Miguel Falomir.

Miguel Falomir. / Irma Collín

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El director del Museo del Prado estuvo ayer presente en los Premios Princesa, días después del histórico robo en el Louvre.

¿Lo ocurrido en el Louvre podría suceder en El Prado?

Seguí atentamente la rueda de prensa de mi colega y amiga Laurence des Cars, la directora del Louvre, y escuché los fallos que enumeraba. Me di cuenta de que eran fallos que no hay en el Prado: el número de cámaras por sala es infinitamente superior, el número de vigilantes por visitante también es mayor y la presencia de policía es permanente. Todo el perímetro exterior del Museo está cubierto por cámaras. En principio, todos esos errores o fallos en el Louvre en El Prado no concurren. Creo que el Museo está muy bien equipado para hacer frente a estos desafíos, pero, repito, nunca digas que algo no puede pasar: la soberbia suele ser castigada por los dioses.

De Cars había advertido de las serias deficiencias de seguridad.

El Louvre es un museo muy grande, y en parte ahí está su grandeza, pero también su punto débil. Cuando hablamos de grandes museos y metemos en el mismo saco al Prado y al Louvre, en términos de magnitud, metros cuadrados o número de visitantes, estamos hablando de realidades completamente distintas. Parece lógico que debiera tener el perímetro cubierto, pero la fachada donde apoyaron aquella grúa tiene más de un kilómetro de largo.

Hay quien se ha tomado el robo del Louvre como una señal de la decadencia de Francia y Occidente.

A veces nos ponemos tremendos. Cuando algo relativamente similar sucedió en el British Museum, hace dos años, también se habló del fin del Imperio Británico. Recuerdo que, cuando llegué al Prado, algún titular en la prensa extranjera hablaba del museo enfermo de Europa.

María López Fanjul asume la dirección del Bellas Artes de Asturias.

Así es, y le deseamos todo lo mejor. La relación entre ambos museos siempre ha sido muy estrecha y estoy convencido de que seguirá siéndolo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  2. Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
  3. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  4. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  5. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  6. Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
  7. Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

De la A a la Z: guía de una larga espera junto al Campoamor por los premios "Princesa de Asturias"

De la A a la Z: guía de una larga espera junto al Campoamor por los premios "Princesa de Asturias"

Análisis de los estilismos más esperados de los premios "Princesa de Asturias": Letizia decreta la delicadeza del negro y un gesto de complicidad de Leonor con su hermana

Análisis de los estilismos más esperados de los premios "Princesa de Asturias": Letizia decreta la delicadeza del negro y un gesto de complicidad de Leonor con su hermana

La generación Z se fija en una Leonor "preparada y cecana": así vieron a la Princesa sus coetáneos asturianos

La generación Z se fija en una Leonor "preparada y cecana": así vieron a la Princesa sus coetáneos asturianos

Edwin Moses, bicampeón olímpico: "El boicot de los Juegos de Moscú me quitó mi tercera medalla de oro"

Edwin Moses, bicampeón olímpico: "El boicot de los Juegos de Moscú me quitó mi tercera medalla de oro"

Miguel Falomir: "El Prado no tiene los fallos de seguridad que hay en el Louvre"

Miguel Falomir: "El Prado no tiene los fallos de seguridad que hay en el Louvre"

Los jueces, muy presentes en "un día que realza" a Asturias

Los jueces, muy presentes en "un día que realza" a Asturias

El "optimismo razonable" con el horizonte económico que mostraron los empresarios en los corrillos del Reconquista

El "optimismo razonable" con el horizonte económico que mostraron los empresarios en los corrillos del Reconquista

Runrún electoral en los corrillos

Runrún electoral en los corrillos
Tracking Pixel Contents