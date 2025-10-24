Miguel Falomir: "El Prado no tiene los fallos de seguridad que hay en el Louvre"
El director del Museo del Prado estuvo ayer presente en los Premios Princesa, días después del histórico robo en el Louvre.
¿Lo ocurrido en el Louvre podría suceder en El Prado?
Seguí atentamente la rueda de prensa de mi colega y amiga Laurence des Cars, la directora del Louvre, y escuché los fallos que enumeraba. Me di cuenta de que eran fallos que no hay en el Prado: el número de cámaras por sala es infinitamente superior, el número de vigilantes por visitante también es mayor y la presencia de policía es permanente. Todo el perímetro exterior del Museo está cubierto por cámaras. En principio, todos esos errores o fallos en el Louvre en El Prado no concurren. Creo que el Museo está muy bien equipado para hacer frente a estos desafíos, pero, repito, nunca digas que algo no puede pasar: la soberbia suele ser castigada por los dioses.
De Cars había advertido de las serias deficiencias de seguridad.
El Louvre es un museo muy grande, y en parte ahí está su grandeza, pero también su punto débil. Cuando hablamos de grandes museos y metemos en el mismo saco al Prado y al Louvre, en términos de magnitud, metros cuadrados o número de visitantes, estamos hablando de realidades completamente distintas. Parece lógico que debiera tener el perímetro cubierto, pero la fachada donde apoyaron aquella grúa tiene más de un kilómetro de largo.
Hay quien se ha tomado el robo del Louvre como una señal de la decadencia de Francia y Occidente.
A veces nos ponemos tremendos. Cuando algo relativamente similar sucedió en el British Museum, hace dos años, también se habló del fin del Imperio Británico. Recuerdo que, cuando llegué al Prado, algún titular en la prensa extranjera hablaba del museo enfermo de Europa.
María López Fanjul asume la dirección del Bellas Artes de Asturias.
Así es, y le deseamos todo lo mejor. La relación entre ambos museos siempre ha sido muy estrecha y estoy convencido de que seguirá siéndolo.
