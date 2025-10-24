El "optimismo razonable" con el horizonte económico que mostraron los empresarios en los corrillos del Reconquista

Los empresarios congregados ayer en el vestíbulo del hotel de La Reconquista para asistir a la recepción de los Reyes coincidieron, en líneas generales, en el diagnóstico sobre la evolución de la economía a corto plazo: las cosas van bien y el panorama es optimista, pero existen factores internacionales y geopolíticos que pueden tener impacto en mercados clave para Asturias, como por ejemplo la siderurgia, cuyos aranceles elevará la Unión Europea.

Uno de los pronósticos más optimistas lo compartió el astur-venezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. "A pesar del entorno geoestratégico y de nuestras realidades locales, el 2025 va a ser un año magnífico y de gran crecimiento", aseguró. En concreto, Escotet avanzó que será un ejercicio de "magníficos resultados en el sector bancario, como ya están confirmando los datos del tercer trimestre". Por lo tanto, señaló el bancario, "hay mimbres para tener un razonable optimismo para 2026, un año en el que, aunque no crezcamos tanto como este año, España y Portugal seguirán estando a la cabeza".

Abanca es uno de los bancos acreedores de Duro Felguera. Precisamente ayer caducó el plazo para que las cuatro entidades con deuda de la compañía (los otros tres son Santander, Sabadell y Unicaja) refrendaran su ambicioso plan de reestructuración. Escotet admitió que la situación de Duro es "complicada" y que la quita de pasivos planteada por la empresa es "muy elevada", pero no adelantó el posicionamiento de su banco.

Tampoco lo hizo Pablo Junceda, director general del Sabadell-Herrero, otra de las entidades con deuda de Duro. "Un buen banquero nunca habla de sus clientes, pero los empleados de la compañía se merecen seguir adelante", se limitó a indicar.

Otro actor implicado en el proceso de Duro es el Gobierno de Asturias, ya que la estrategia de la compañía no contempla devolver el préstamo de 6 millones de euros que concedió el Principado en 2021. Sobre este aspecto se manifestó el presidente asturiano, Adrián Barbón: "Lo estamos analizando, hay que ser muy rigurosos porque con el dinero público no se puede jugar".

También mostró cautela el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, sobre otro asunto de actualidad económica: el fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre la entidad catalana. "Estamos satisfechos por haber aclarado nuestro futuro y poder seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes, que es nuestra misión", afirmó.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), aseguró que la economía de la región "está en un momento de cambio en el que hay que tomar decisiones". "Hay oportunidades y proyectos que empiezan a materializarse, y esas son buenas noticia, pero por otro lado hay sectores que lo están pasando mal", afirmó Calvo, concretando el caso de la industria siderúrgica: "Los aranceles europeos son necesarios, pero no suficientes, y habría que extenderlos al sector transformador del acero".

El gallego Amancio López Seijas, presidente del grupo hotelero Hotusa (Eurostars), explicó que "tras el crecimiento del turismo que se produjo después de la pandemia, ahora se ha ralentizado un poco". No obstante, sobre Asturias aseguró que "la apertura de la Variante ha supuesto un enorme avance, y no tengo ninguna duda de que irá a más".