La presidenta de la Fundación celebra el "ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber" de la Princesa Leonor

Majestades,

Altezas,

autoridades,

queridos premiados,

señoras y señores,

Agradezco a los Reyes, a la Princesa y a la Infanta y a la Reina doña Sofía su presencia hoy en Oviedo y su compromiso con los Premios y con la Fundación.

Y también me gustaría reconocer el apoyo de nuestros patronos y protectores, cuya generosidad hace posible, año tras año, que cumplamos nuestros objetivos, y la labor de los jurados,

más de 120 especialistas en distintos campos a los que vamos incorporando nuevos perfiles.

Agradezco su labor, siempre difícil, para identificar la excelencia en el conocimiento, la investigación y los movimientos culturales y sociales.

En la Fundación seguimos trabajando con el deseo de fortalecer nuestra tarea, de poner de relieve las vidas y trayectorias de personalidades e instituciones que encarnan los valores con los que estamos firmemente comprometidos. Por eso, nuestras iniciativas están dedicadas a extender a toda la sociedad su ejemplo, a conseguir que arraigue entre nosotros y que siga ayudándonos cada día en

nuestra convivencia y desarrollo. Desde hace más de cuatro décadas, la Fundación profundiza con cada edición en esa visión del futuro, el bienestar común y el progreso. Siempre con agradecimiento.

Llevamos a cabo nuestros proyectos, así pues, para sentirnos más cerca de esos valores. Como afirmó la Princesa de Asturias el año pasado en este mismo lugar, “me gusta pensar que las personas extraordinarias que hoy os sentáis en este escenario del teatro Campoamor ofrecéis con vuestra obra que hoy premiamos la emoción contraria al escepticismo o al desánimo: LA EMOCIÓN DE LA ESPERANZA. Esa es la esperanza que nos contagian nuestros galardonados, mujeres y hombres que conjugan en su vida el esfuerzo, la dedicación y la excelencia”.

En la Semana de los Premios que precede a esta emocionante ceremonia, trabajamos con esa esperanza, con esa ilusión, organizando un conjunto de actividades, más de ochenta este año, en las que vemos implicarse y participar cada vez a más personas. Buscamos de ese modo acercar la figura de los galardonados a la ciudadanía, potenciar y mantener en el tiempo nuestra relación con la sociedad.

Igualmente, el programa educativo Toma la Palabra ha contado, desde su puesta en marcha en 2015, con la participación de cerca de 56.000 estudiantes de centros educativos del Principado. Este programa nos permite profundizar en el objetivo de que los más jóvenes y los niños ahonden en la vida y la obra de los premiados, y, al hacerlo, encuentren referentes y ejemplos que les sirvan en su educación y su futuro, siempre con el propósito de contribuir al esfuerzo y trabajo comprometido de las nuevas generaciones.

De la misma forma nos identificamos y nos sentimos orgullosos del ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber que muestran la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, desde sus distintas responsabilidades en sus nuevas etapas formativas.

Mañana haremos entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, una iniciativa muy querida por nuestra Fundación, que celebra la unión vecinal y la convivencia. En esta edición, iremos a Valdesoto, en el Concejo de Siero, donde viviremos de nuevo, estoy segura, horas de reconocimiento y de alegría. Es esta una excelente forma de alcanzar nuestro propósito de consolidar nuestra relación con el mundo rural.

Felicito de todo corazón a los galardonados y les agradezco su presencia entre nosotros, en esta ciudad que se vuelca para acogerlos; en esta Asturias que cada año vibra con la emoción de la gratitud hacia quienes trabajan para construir un mundo mejor para todos.

Muchas gracias.