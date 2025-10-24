Problemas con la vivienda y Letizia imitando el acento de Chavela Vargas: así fue la audiencia de la Familia Real con los mejores estudiantes de la Universidad de Oviedo

Los premios “Princesa de Asturias” viven la mañana de este viernes uno de sus momentos más importantes: las audiencias de la Familia Real en el hotel de La Reconquista de Oviedo. Unos encuentros que son la antesala a la ceremonia de entrega de los galardones, esta tarde, en el Teatro Campoamor.

A las 11:20 horas, los Reyes, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, recibían en uno de los salones del hotel a los 50 alumnos Premios Fin de Carrera 2024 de la Universidad de Oviedo que acudieron a la cita junto al rector, Ignacio Villaverde. Un encuentro privado en el que los estudiantes han podido hablar con don Felipe, doña Letizia y sus hijas, quienes se interesaron por temas de actualidad, como el mercado laboral o la vivienda.

Las charlas con la Familia Real

Raúl López terminó el año pasado sus estudios en Educación Infantil. Ante en la disminución de niños en el Principado, decidió irse a probar fortuna en Canarias, pero se topó con un problema: la vivienda. “Don Felipe reflexionó acerca de esto, cómo está bajando el paro juvenil pero nos cuesta establecernos”, comentó López. “Son muy cercanos, la Reina hizo escucha activa, se notaba interesada en la conversación”, agregó.

Esa cercanía es la que todos destacan del encuentro de esta mañana. “No se limitaron a darnos un discurso por protocolo, realmente se veían implicados”, comentó la estudiante Marina Alonso. “Nos preguntaron por nuestro premiado favorito y se generó un momento curioso porque Eduardo Mendoza fue el autor que pusieron en nuestro examen de acceso a la Universidad”, sonrió Alonso.

Pero no todo fueron preguntas. En uno de los corrillos, para romper el hielo, comentaron la presencia mexicana en los premios “Princesa de Asturias” de este año con dos premiados del país azteca (Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología de México). Fue entonces cuando la Reina Letizia imitó el acento mexicano de Chavela Vargas.

“Es una mujer muy simpática”, comentó Rosa Madrid, Premio Fin de Carrera en Gestión y Administración Pública.”Pasamos un rato muy agradable y de no ser por esta audiencia no podríamos compartir espacio ni tertulia con ellos”, sostuvo.