Runrún electoral en los corrillos

El juego electoral ha comenzado. Aunque, por el momento, Asturias verá los toros desde la barrera. El presidente del Principado, Adrián Barbón, descartó ayer adelantar elecciones, tal como planean sus homólogos de Extremadura y Aragón ante la falta de presupuestos. "Yo no voy a convocar", aseguró en el Hotel de la Reconquista, antes de reconocer que le ha sorprendido "un poco la afirmación del PP nacional de que autorizaba a sus gobiernos autonómicos a decidir si convocaban o no". "A mí nadie me tiene que autorizar a convocar o no elecciones en Asturias, vamos", añadió. "Eso es una decisión exclusiva de mi comunidad autónoma y mía como presidente", remató.

Para Barbón, estos posibles adelantos electorales pueden tener una explicación: "Cuando un liderazgo nacional del PP está débil, lo que hacen muchas veces es la jugada de convocar elecciones en alguna comunidad en la que creen que les va a salir bien para así consolidar el liderazgo. Y generalmente les sale mal". "No sé si van a repetir la jugada", añadió.

Ana Pastor junto a Luis Fernández-Vega. / Irma Collín / Irma CollÃ­n

Tajante fue también sobre la moción de censura a Pedro Sánchez que Junts ha dejado en el aire en las últimas horas. Para el presidente regional, esta medida sería "surrealista" y dijo no preocuparle. "Sería ya el surrealismo en grado sumo, porque no sé cómo lo justificaría Vox y el Partido Popular, sinceramente", sentenció.

Los únicos representantes del Gobierno en la recepciones en Reconquista fueron el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la delegada en Asturias, Adriana Lastra. Ambos rechazaron responder a pregunta alguna de la prensa. Planas saludó efusivamente al Padre Ángel García, mierense y fundador de Mensajeros de la Paz, con el que su departamento colabora en proyectos de cooperación.

La que fuera ministra de Sanidad del PP y presidenta del Congreso, Ana Pastor, tampoco quiso entrar en el runrún de las elecciones por no estar ya en política y presidir la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), mutua de los usuarios, lo que le exige neutralidad. Sí quiso señalar, junto al doctor Luis Fernández-Vega, que era "un honor participar en unos premios que ponen en valor el peso de la Corona y sobre todo la importancia que tiene la Princesa en la sucesión de la misma".

Adolfo Suárez Illana. / Irma Collín

Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente Adolfo Suárez, muy vinculado al PP y ahora dedicado a la abogacía, indicó que "en democracia las elecciones son buenas y deben ser normalmente cuando tocan, cada cuatro años". "Lo que pasa es que si hay alguien que no ha convocado jamás unas elecciones cuando tocan, y ha sido precisamente este presidente del gobierno", indicó, refiriéndose a Pedro Sánchez.

"Si acudimos a lo que ya ha hecho normalmente, veremos que lo normal en este presidente es convocar elecciones fuera de los plazos ordinarios", añadió. Preguntado si es posible que un Gobierno se sostenga sin aprobar presupuestos, indicó: "Depende del país, depende del presidente, depende de la sociedad en la que estemos. Y España, hasta ahora, ha sido capaz de soportar muchísimas cosas. La sociedad tiene que ser mucho más exigente. Al final, España es una democracia, a Dios gracias, y gobierna quien deciden los españoles. Los españoles son los que tienen que decidir quién quiere que gobierne. Y son los responsables una vez que eligen".

Otros que se dejaron ver por el Reconquista fueron el exministro del PP Íñigo Méndez de Vigo y la exministra socialista de Ciencia, Cristina Garmendia. Como se ve una exigua presencia política en unos premios a los que en ocasiones han acudido hasta cinco ministros.