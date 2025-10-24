Runrún electoral en los corrillos
"No convocaré a las urnas", asegura Adrián Barbón ante el posible adelanto en otras regiones
"Sánchez nunca ha llamado a votar cuando toca", asegura Suárez Illana
El juego electoral ha comenzado. Aunque, por el momento, Asturias verá los toros desde la barrera. El presidente del Principado, Adrián Barbón, descartó ayer adelantar elecciones, tal como planean sus homólogos de Extremadura y Aragón ante la falta de presupuestos. "Yo no voy a convocar", aseguró en el Hotel de la Reconquista, antes de reconocer que le ha sorprendido "un poco la afirmación del PP nacional de que autorizaba a sus gobiernos autonómicos a decidir si convocaban o no". "A mí nadie me tiene que autorizar a convocar o no elecciones en Asturias, vamos", añadió. "Eso es una decisión exclusiva de mi comunidad autónoma y mía como presidente", remató.
Para Barbón, estos posibles adelantos electorales pueden tener una explicación: "Cuando un liderazgo nacional del PP está débil, lo que hacen muchas veces es la jugada de convocar elecciones en alguna comunidad en la que creen que les va a salir bien para así consolidar el liderazgo. Y generalmente les sale mal". "No sé si van a repetir la jugada", añadió.
Tajante fue también sobre la moción de censura a Pedro Sánchez que Junts ha dejado en el aire en las últimas horas. Para el presidente regional, esta medida sería "surrealista" y dijo no preocuparle. "Sería ya el surrealismo en grado sumo, porque no sé cómo lo justificaría Vox y el Partido Popular, sinceramente", sentenció.
Los únicos representantes del Gobierno en la recepciones en Reconquista fueron el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la delegada en Asturias, Adriana Lastra. Ambos rechazaron responder a pregunta alguna de la prensa. Planas saludó efusivamente al Padre Ángel García, mierense y fundador de Mensajeros de la Paz, con el que su departamento colabora en proyectos de cooperación.
La que fuera ministra de Sanidad del PP y presidenta del Congreso, Ana Pastor, tampoco quiso entrar en el runrún de las elecciones por no estar ya en política y presidir la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), mutua de los usuarios, lo que le exige neutralidad. Sí quiso señalar, junto al doctor Luis Fernández-Vega, que era "un honor participar en unos premios que ponen en valor el peso de la Corona y sobre todo la importancia que tiene la Princesa en la sucesión de la misma".
Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente Adolfo Suárez, muy vinculado al PP y ahora dedicado a la abogacía, indicó que "en democracia las elecciones son buenas y deben ser normalmente cuando tocan, cada cuatro años". "Lo que pasa es que si hay alguien que no ha convocado jamás unas elecciones cuando tocan, y ha sido precisamente este presidente del gobierno", indicó, refiriéndose a Pedro Sánchez.
"Si acudimos a lo que ya ha hecho normalmente, veremos que lo normal en este presidente es convocar elecciones fuera de los plazos ordinarios", añadió. Preguntado si es posible que un Gobierno se sostenga sin aprobar presupuestos, indicó: "Depende del país, depende del presidente, depende de la sociedad en la que estemos. Y España, hasta ahora, ha sido capaz de soportar muchísimas cosas. La sociedad tiene que ser mucho más exigente. Al final, España es una democracia, a Dios gracias, y gobierna quien deciden los españoles. Los españoles son los que tienen que decidir quién quiere que gobierne. Y son los responsables una vez que eligen".
Otros que se dejaron ver por el Reconquista fueron el exministro del PP Íñigo Méndez de Vigo y la exministra socialista de Ciencia, Cristina Garmendia. Como se ve una exigua presencia política en unos premios a los que en ocasiones han acudido hasta cinco ministros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”