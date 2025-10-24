Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

La tenista, que fue la galardonada más aplaudida a su llegada al Campoamor, volvió a acaparar todas las miradas con un espectacular estilismo de drapeados y un hombro al descubierto

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

VIDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

La tenista Serena Williams lo volvió a hacer. La premio "Princesa de Asturias" de los Deportes se convirtió en una diva en la ceremonia de entrega de galardones en el Campoamor, luciendo un espectacular vestido rojo pasión de corte sirena y silueta ajustada. La deportista estadounidense, que en todas sus apariciones públicas en Asturias ha llevado una peluca rubia platino, fue la premiada más aplaudida a su llegada al teatro ovetense. Muchos la comparan con la mismísima Beyoncé. La Beyoncé de la raqueta.

Serena Williams

Serena Williams / Luisma Murias

La elección del rojo no fue casual. Revela todo lo que es Serena: poder, pasión, fuerza, liderazgo... El vestido de la laureada tenista realzó aún más su figura atlética. Ceñido, con un hombro al descubierto y drapeados por el cuerpo. La deportista, que acaparó todos los flashes de las cámaras en la alfombra azul de los Premios, completó su llamativo estilismo con su melena rubia con ondas suaves, unos pendientes brillantes, una pulsera dorada y unos tacones de aguja también rojos.

EN IMÁGENES: Así fue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en el teatro Campoamor de Oviedo

EN IMÁGENES: Así fue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en el teatro Campoamor de Oviedo

Ver galería

Así fue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en el teatro Campoamor de Oviedo / IRMA COLLÍN

Por la mañana, de blanco con un vestido de 7.000 euros

Por la mañana, en las audiencias del hotel de la Reconquista, Serena Williams apostó por el blanco con dos piezas troqueladas con figuras geométricas, compuesto por un vestido midi y un abrigo largo a juego. La tenista llevó el abrigo apoyado sobre los hombros, sin introducir los brazos en las mangas, aportándole a su look más elegancia y poder. Williams rompió la monotonía del blanco con unos zapatos de salón de color rojo cereza. El conjunto, de la marca Elie Saab, está valorado en 7.000 euros.

Noticias relacionadas y más

EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios &quot;Princesa&quot; en las horas previas a la ceremonia

Serena Williams, de blanco, en las recepciones del Reconquista. / Luisma Murias / LNE

Un vestido de casi 2.000 euros

El jueves, en su primera aparición pública en el hotel de La Reconquista, la "Princesa" de los Deportes ya llamó la atención con otro ceñido vestido de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym, que tiene un precio de 1.990 euros. Con ese vestido midi de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda en color marrón chocolate, la sirena del tenis bailó al ritmo de las gaitas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  2. Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
  3. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  4. La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
  5. La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
  6. Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
  7. Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

El Rey cede el testigo de los Premios a la Princesa Leonor, que se corona con una encendida defensa de los valores democráticos: “La convivencia es el único camino”

El Rey cede el testigo de los Premios a la Princesa Leonor, que se corona con una encendida defensa de los valores democráticos: “La convivencia es el único camino”

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

Felipe VI advierte contra los "extremos inquietantes" y apuesta por la educación en valores

Felipe VI advierte contra los "extremos inquietantes" y apuesta por la educación en valores

Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"

Mario Draghi cree que "el futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo"

EN DIRECTO: Sigue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" en el teatro Campoamor de Oviedo

EN DIRECTO: Sigue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" en el teatro Campoamor de Oviedo

La presidenta de la Fundación celebra el "ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber" de la Princesa Leonor

La presidenta de la Fundación celebra el "ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber" de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor reivindica la convivencia "como única vía para llegar al progreso compartido"

La Princesa Leonor reivindica la convivencia "como única vía para llegar al progreso compartido"

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras

Eduardo Mendoza se declara "una joven promesa" y bromea sobre la vanidad al recibir el Premio "Princesa" de las Letras
Tracking Pixel Contents