Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia
La tenista, que fue la galardonada más aplaudida a su llegada al Campoamor, volvió a acaparar todas las miradas con un espectacular estilismo de drapeados y un hombro al descubierto
La tenista Serena Williams lo volvió a hacer. La premio "Princesa de Asturias" de los Deportes se convirtió en una diva en la ceremonia de entrega de galardones en el Campoamor, luciendo un espectacular vestido rojo pasión de corte sirena y silueta ajustada. La deportista estadounidense, que en todas sus apariciones públicas en Asturias ha llevado una peluca rubia platino, fue la premiada más aplaudida a su llegada al teatro ovetense. Muchos la comparan con la mismísima Beyoncé. La Beyoncé de la raqueta.
La elección del rojo no fue casual. Revela todo lo que es Serena: poder, pasión, fuerza, liderazgo... El vestido de la laureada tenista realzó aún más su figura atlética. Ceñido, con un hombro al descubierto y drapeados por el cuerpo. La deportista, que acaparó todos los flashes de las cámaras en la alfombra azul de los Premios, completó su llamativo estilismo con su melena rubia con ondas suaves, unos pendientes brillantes, una pulsera dorada y unos tacones de aguja también rojos.
Por la mañana, de blanco con un vestido de 7.000 euros
Por la mañana, en las audiencias del hotel de la Reconquista, Serena Williams apostó por el blanco con dos piezas troqueladas con figuras geométricas, compuesto por un vestido midi y un abrigo largo a juego. La tenista llevó el abrigo apoyado sobre los hombros, sin introducir los brazos en las mangas, aportándole a su look más elegancia y poder. Williams rompió la monotonía del blanco con unos zapatos de salón de color rojo cereza. El conjunto, de la marca Elie Saab, está valorado en 7.000 euros.
Un vestido de casi 2.000 euros
El jueves, en su primera aparición pública en el hotel de La Reconquista, la "Princesa" de los Deportes ya llamó la atención con otro ceñido vestido de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym, que tiene un precio de 1.990 euros. Con ese vestido midi de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda en color marrón chocolate, la sirena del tenis bailó al ritmo de las gaitas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”