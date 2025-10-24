La "sorpresa" con las gaitas asturianas del doble medalla de oro olímpico, Edwin Moses
"Serena Williams es una deportista fantástica, ha tenido una carrera muy larga, mucho más de lo que nadie se esperaba", afirma uno de los mayores especialistas de los 400 metros vallas en la historia del atletismo
"Estoy muy contento de estar aquí, de apoyar a Serena Williams, la ganadora en la categoría de deportes. Es una mujer fantástica, tiene una carrera muy larga, ha estado presente durante mucho tiempo, mucho más de lo que nadie se esperaba", acaba de declarar el doble medallista de oro olímpico Edwin Moses (Montreal 1976 y Los Ángeles 1980), uno de los mejores especialistas de los 400 metros vallas en la historia del atletismo. "Espero poder hablar con Serena sobre el premio, si no la tenéis muy ocupada", afirmó, con una sonrisa de por medio, en los pasillos del Hotel de la Reconquista.
Moses ha llegado al vestíbulo del "centro de operaciones" de los premios Princesa tras dar un paseo por las calles de Oviedo. "Es una ciudad genial, he podido pasear un poco y estoy feliz de estar aquí", ha manifestado el doble campeón olímpico, quien ha dicho que "siempre me alegra venir a España, vengo casi todos los años", aunque reconoció que, "es mi primera visita a Asturias". El que fue uno de los atletas estrella de Los Ángeles 84, donde dio lectura al juramento olímpico en representación de los deportistas, no ocultó su admiración por el recibimiento con gaitas a las puertas del hotel. "La verdad, me ha sorprendido un poco escucharlas porque las asociaba con otro país y nunca las había relacionado con España", ha declarado Edwin Moses, quien incluso ha bromeado cuando LA NUEVA ESPAÑA le ha preguntado por su trayectoria y por la celebración de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, de nuevo en 2028. "Sí, serán dentro de tres años y el año que viene se cumplirán 50 años de mi primera victoria en Montreal en 1976 y también hará cincuenta años de cuando yo tenía 20", afirmó, con una sonrisa irónica sobre el paso del tiempo y de cuando era mucho más joven.
