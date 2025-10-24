Y la unidad también llego a los premios "Princesa": todos contra "la desigualdad" del peaje del Huerna

Consenso sobre la alfombra del Reconquista en contra del peaje del Huerna, tanto entre los políticos que se dejaron ver sobre "el centro de operaciones" de los premios "Princesa", como entre otros invitados vinculados al mundo empresarial o universitario de Asturias. Las reacciones oscilaron entre el reconocimiento del presidente del Principado, Adrián Barbón, de que aún no ha recibido respuesta del Gobierno central a la movilización social contra el cobro, declarado ilegal por Bruselas, y "la falta de respeto" que los cargos políticos del PP ven en ese silencio del Ejecutivo central. Entre medias, la valoración unánime del "trato desigual" que se da al peaje respecto al que han recibido los existentes en otras autonomías como, por ejemplo, Cataluña.

Barbón admitió que "no ha habido ninguna reacción por parte del Ejecutivo central" a la movilización de la pasada semana que, a su juicio, demostró que "es un tema que preocupa a la sociedad asturiana de una manera unida". "Estábamos todos porque la Alianza por las Infraestructuras está formada por una treintena de colectivos de todo tipo", dijo. Y barrió para casa al recordar que, cuando se creó esa Alianza, en 2017, "solo dos partidos quisieron formar parte de ella, PSE e IU". "El PP no quiso porque entonces gobernaban en Madrid y no se atrevían a discrepar de su propio gobierno, de su propio partido", añadió.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, elevó el tono de la reivindicación. "Debemos defender a muerte, todos unidos, que se retire el peaje del Huerna. Ya no es que Bruselas diga que es ilegal. Lo que es ilegal es que se nos trate como a una comunidad de segunda", valoró el Regidor, quien no rehuyó hablar sobre anteriores decisiones que tomaron gobiernos del PP. "Se cometieron errores, sí, pero ahora estamos viviendo el día de hoy. Europa dice que es ilegal y tenemos que ir a por ello, totalmente. ¿Es mucho dinero?, ¿cuánto dinero se está tirando en otras comunidades, sin justificación alguna", planteó. "Todos unidos tenemos que defender que ese peaje se caiga porque al final del año representa mucho dinero a todos los transportistas y empresas del sector", sostuvo el primer edil.

El expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil incidió en el trato "discriminatorio" a Asturias. "Lo que no entiendo es que a Cataluña y la Comunidad Valenciana les hayan quitado los peajes inmediatamente, una vez que el Gobierno tomó posesión, con José Luis Ábalos como ministro, y aquí en Asturias, no. Eso es lo que me parece que no puede ser. Ya está bien de desigualdades", valoró el exlíder del Ejecutivo autonómico. "Aunque no hubiera un pronunciamiento de la Comisión Europea, lo que no se puede soportar es la desigualdad", recalcó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, emplazó al Gobierno central a mover ficha, pese al silencio que mantiene el ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente una semana después de la manifestación que concluyó en la Escandalera. "La sociedad asturiana habló de manera unánime, como hacía mucho tiempo que no ocurría con tanta claridad. El lunes tenemos una reunión de la Alianza por las Infraestructuras y redoblaremos la llamada al diálogo al Gobierno central. Espero que consigamos que se abra ese diálogo y buscar alguna fórmula", manifestó. Y añadió que "no es un problema con el Gobierno, han pasado varios, es un problema del Estado con Asturias".

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, calificó de "falta de respeto" el silencio del Ejecutivo central al tiempo que reparó en la situación del Gobierno asturiano "que navega entre dos aguas al ser del mismo partido". Pero lamentó la falta de empatía de Gobierno de Pedro Sánchez que, dijo, "precisamente por ser del mismo signo debería tener más consideración, sentarse y buscar soluciones para revertir esta situación".

El diputado autonómico José Cuervas-Mons (PP), abundó en "la falta de respeto, una más" del Gobierno central a Asturias" que, en su opinión, "demuestra que Barbón no pinta nada el Gobierno de España". Su compañero de partido, el teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, avanzó que "estamos negociando una declaración institucional con todos los grupos municipales para exigir la supresión del peaje, la bonificación del cien por cien a todos los usuarios y una respuesta inmediata a la petición de reunión del Gobierno asturiano".

El exrector de la Universidad Complutense y geógrafo, Rafael Puyol, se sumó al reproche de "la desigualdad" que supone mantener el peaje de Asturias mientras se eliminan en otras autonomías. "En Asturias sufrimos una cierta discriminación negativa", valoró. Y remató que "la eliminación del peaje no solucionaría los problemas de la economía asturiana, pero siempre ayudaría un poco".