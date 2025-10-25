Todos los looks (de quitar el hipo) de Serena Williams en Asturias: sus cuatro conjuntos cuestan tanto como un coche

Del ceñido y drapeado vestido con capa de color beis el jueves en el hotel de la Reconquista de Oviedo al corte sirena en rojo pasión de este viernes en la ceremonia del teatro Campoamor. Todos los looks que Serena Williams, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes 2025, lució en Asturias fueron de quitar el hipo. En total, cuatro conjuntos de alta costura que cuestan más que un coche (que un Dacia Sandero, por ejemplo). Hablamos de, como poco, 10.000 euros.

La marca del vestido de Serena Williams que causa sensación en su recibimiento en Oviedo: conjunto midi de una de las diseñadoras más aclamadas (y un precio no apto para todos los bolsillos) / LNE

La mejor tenista de la historia llegó a Oviedo pisando fuerte. Con un estilismo que dejó boquiabiertos a muchos y que encima remató con un baile a lo Beyoncé al ritmo de las gaitas en la entrada del hotel de la Reconquista. Llevó un vestido midi transparente de cupro (una fibra suave con un tacto similar al de la seda) con fruncidos por toda la prenda y una espectacular capa superpuesta que incluye un body. Todo muy ajustado al cuerpo. El "outfit", de la firma de la prestigiosa diseñadora polaca Magda Butrym, tiene un precio de 1.990 euros.

EN IMÁGENES: Encuentro de niños con Serena Williams en el Calatrava de Oviedo / Miki López / LNE

El mismo día (el jueves) por la tarde, la tenista estadounidense tuvo su gran y único acto multitudinario. Fue en el Calatrava de Oviedo ante dos millares de personas, la mayoría niños y jóvenes que quieren seguir sus pasos en el mundo del tenis. En esta ocasión, Serena Williams optó por un estilismo más cómodo: una blazer y una minifalda, ambas piezas en negro, y camisa blanca. A sus 44 años, la deportista presume de curvas y de un estado físico envidiable.

EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia / Luisma Murias / LNE

Al día siguiente, el viernes, la hermana pequeña de las Williams apostó para la audiencia con la Familia Real en el hotel de la Reconquista por un conjunto de vestido y abrigo de tejido troquelado en color blanco. De nuevo, volvió a llamar la atención. La tenista llevó el abrigo apoyado sobre los hombros, sin introducir los brazos en las mangas, aportándole a su look más elegancia y poder. Williams rompió la monotonía del blanco con unos zapatos de salón de color rojo cereza. El conjunto, de la marca Elie Saab, está valorado en 7.000 euros.

Serena Williams / Luisma Murias

Por la tarde, en la ceremonia de entrega de premios "Princesa de Asturias" en el Campoamor, Serena se convirtió en una auténtica diva, luciendo un espectacular vestido rojo pasión de corte sirena y silueta ajustada. La deportista estadounidense, que en todas sus apariciones públicas en Asturias ha llevado una peluca rubia platino, fue la premiada más aplaudida a su llegada al teatro ovetense. Muchos la comparan con la mismísima Beyoncé. La Beyoncé de la raqueta.

La elección del rojo no fue casual. Revela todo lo que es Serena: poder, pasión, fuerza, liderazgo... El vestido de la laureada tenista realzó aún más su figura atlética. Ceñido, con un hombro al descubierto y drapeados por el cuerpo. La deportista, que acaparó todos los flashes de las cámaras en la alfombra azul de los Premios, completó su llamativo estilismo con su melena rubia con ondas suaves, unos pendientes brillantes, una pulsera dorada y unos tacones de aguja también rojos.