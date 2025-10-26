Agotado en menos de 24 horas el vestido de 50 euros que llevó Leonor a los premios "Princesa de Asturias"

Ni 24 horas duró en la página web el vestido "low cost" que llevó Leonor a la ceremonia en el Campoamor de los premios "Princesa de Asturias" de este viernes. Todo lo que se ponen las mujeres de la Familia Real arrasa y más tratándose del diseño de una tienda apta para todos los bolsillos. La heredera de la Corona sorprendió en la alfombra azul de los Premios llevando un vestido de H&M de 49,99 euros (precio rebajado), aunque fue customizado para la ocasión.

El modelo es acampanado en tejido de jacquard, con escote redondo y cremallera oculta. A diferencia del original, el de Leonor tenía más volumen en la falda y las mangas eran más ceñidas y cortas e incluían un botón a modo de adorno. Este vestido voló a las pocas horas y ya no está disponible en ninguna talla.

Así fue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en el teatro Campoamor de Oviedo / Irma collín

Traje de Mango

No es la única integrante de la Casa Real que en esta edición de los Premios apostó por una firma "low cost". También lo hizo la Reina Letizia en las audiencias del viernes por la mañana en el hotel de la Reconquista llevando un traje de Mango de la nueva colección "Selection", formado por una americana cruzada de mezcla de lana, larga de diseño recto (89,99 euros); y un pantalón de vestir largo con un ligero toque acampanado (59,99 euros).

Vestido reutilizado

Por primera vez en los premios "Princesa de Asturias", además, la monarca no estrenó un vestido. Sino que lo reutilizó. Eso sí, dándole un nuevo aire de elegancia. Doña Letizia llevó al teatro Campoamor un diseño de Sibylla (la misma firma que eligió para el concierto del jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo) que estrenó el pasado mes de julio en la entrega de los premios Mariano de Cavia, en Madrid.

Se trata de un vestido negro de corte midi y escote palabra de honor que destaca por su parte superior con corset interior y tejido en crepe de seda. En verano, Doña Letizia completó el look con una de sus joyas más preciadas, un collar de 37 perlas, y unos tacones negros destalonados. Para los premios "Princesa de Asturias", la Reina rescató este vestido de su armario, dándole un toque extra: incorporó una capa de raso de seda superpuesta con cuello alto y manga corta, transformando por completo el diseño de Sibylla. A diferencia de en la gala de los premios Mariano de Cavia, el pelo lo llevó recogido en una coleta y no hubo collares.