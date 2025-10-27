La presidenta de México, sobre el deseo de la Princesa de Asturias de visitar el Bosque de Chapultepec: "Bueno, vamos a ver..."
Sheinbaum dice que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta de López Obrador pidiendo una disculpa por los abusos de la conquista
Efe
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó hoy, en una rueda de prensa en México, que la relación entre su país y España se mantiene activa, aunque su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. La mandataria eludió opinar sobre las palabras de la Princesa Leonor, que el pasado viernes, en su discurso de la ceremonia de entrega de los Premios "Princesa de Asturias", que en esta edición galardonaron a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología e Historia de México, expresó su deseo de viajar a México para conocer el Bosque de Chapultepec. "Pues vamos a ver", se limitó a responder Sheinbaum al ser preguntada por una hipotética visita de la heredera de la Corona española.
"Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La gobernante mexicana recordó el episodio diplomático derivado de la carta que López Obrador envió al rey Felipe VI y al papa Francisco en 2019, en la que pidió una reflexión histórica sobre la conquista y los agravios a los pueblos originarios. "Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador -que era una carta muy diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado- fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España", sostuvo. La presidenta mexicana subrayó que comparte la postura de su antecesor y que el país "todavía sigue esperando esa respuesta".
La gran exposición sobre las indígenas mexicanas en Madrid
Sheinbaum destacó, sin embargo, que la cooperación cultural entre ambos países continúa vigente. "Ahora hay una exposición promovida por la Embajada de México en España, aprobada por instituciones del Gobierno español, de arte indígena, particularmente de mujeres. Seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles (...) para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México", manifestó, en referencia la gran exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" que, con cuatro sedes se inaugurará el 31 de octubre en Madrid. El Gobierno mexicano ha cedido para ella 400 piezas de arte precolombino, que ya están en España.
Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión tras la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes, por lo que Madrid decidió no enviar a ningún representante.
Suscríbete para seguir leyendo
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
- Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa
- La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista: esto es lo que ha pasado