Patti Smith, premio "Princesa de Asturias" de las Artes de 2026: "Creo que este galardón simboliza el amor que siento por España"

"Si tuviera que resumir lo que este Premio significa para mí, lo haría con dos palabras: Arte y Amor. Por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso me han inspirado, y por todo el afecto que he recibido, especialmente de la gente joven”, afirmaba Patti Smith tras conocerse la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Así lo anunció este miércoles al mediodía el jurado del galardón, reunido en Oviedo. El premio se suma a una trayectoria singular, tan influyente en el rock como en la literatura, reconocida con distinciones como el National Book Award por sus memorias “Éramos niños” (2010), la Legión de Honor y la Orden de las Artes y las Letras en Francia, además de su consagración musical con obras como Horses o la célebre Because the Night.

La poeta, cantante y activista —figura clave para generaciones desde el último cuarto del siglo XX, icono intelectual del punk y voz incansable en defensa de la libertad y el humanismo— recibe el galardón a los 79 años con una mirada serena hacia el tiempo. “Cumpliré ochenta años en diciembre, pero más que tener la sensación de estar llegando al final de mi camino, este premio hace que me sienta rejuvenecida”, señala Smith.

También ha querido vincular el reconocimiento con su memoria personal en España: “Espero llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia, porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán exactamente 50 años de mi primer concierto en España”.

Todas estas reflexiones, sin embargo, apenas alcanzan a definir el carácter insobornable de Patti Smith y su compromiso con el arte y el ser humano. Autora de himnos como People Have the Power, ha encarnado una forma de libertad que trasciende géneros y etiquetas, convirtiéndose en una figura clave de la cultura contemporánea.