Patti Smith, galardonada con el "Princesa de Asturias" de las Artes de 2026: "Este premio hace que me sienta rejuvenecida"

La fecunda poeta Patti Smith, la culpable de abrir la mente de un sinfín de generaciones a partir del último cuarto del siglo XX, icono intelectual del punk y activista irredenta a sus 79 años en todos los frentes de la libertad y el humanismo, acaba de recibir el "Princesa de Asturias" de las Artes de 2026. El jurado anunció la concesión del premio en Oviedo, ayer al mediodía, y unas horas después la incombustible Patricia Lee –la mujer que habita la leyenda– se despertaba con "un profundo sentimiento de gratitud. Como si mil palomas me hubieran dado la bienvenida y me hubiesen llenado de energía". "Este premio hace que me sienta rejuvenecer", confesó. En diciembre, un par de meses después de pasar por Oviedo a recoger su nuevo premio, cumplirá los 80.

Patti Smith y Robert Mapplethorpe, en Nueva York, en los años 70. / .

Patti Smith se ha tomado el "Princesa" de las Artes como un símbolo de "el amor que siento por España, un país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo, y donde siempre me he sentido respaldada y querida". Smith descubrió su vocación artística durante una visita al Museo de Arte de Filadelfia, con sus padres y sus hermanos. Al tropezar en sus galerías con los cuadros de Picasso se quedó sin aliento: "Sabía que me había transformado, conmovida por la revelación de que los seres humanos crean arte, de que ser artista era ver lo que otros no podían ver". Y así lleva toda una vida, revelando nuevos horizontes antes de que el resto haya acertado a adivinarlos. En lo literario, es sabida su devoción por Federico García Lorca y, más acá en el tiempo, por el chileno Roberto Bolaño.

La cantante, durante una visita a Granada, en la Huerta de San Vicente, la casa de verano de García Lorca. / .

La "madrina del punk" ha visitado España a menudo. A finales del año pasado tocó y arrasó en el Teatro Real de Madrid y en la Cúpula Atlántica de Monte San Pedro, en La Coruña. En Asturias ha dado un solo concierto hasta ahora, en la Laboral de Gijón en el año 2010. En agosto de 2019, inesperadamente, hizo un alto en su gira europea, que la había llevado de festival en festival por el noroeste de la península, de León a La Coruña, y se tomó unos días de descanso en Ribadesella.

Ante el «Guernica» de Picasso. / .

El premio "Princesa de Asturias" de las Artes se suma a una larga serie de reconocimientos que han ido apuntalando una carrera muy singular, tan poderosa en el rock como en la literatura, y que incluyen, entre otros el National Book Award por sus memorias "Éramos niños" (2010), la legión de Honor y la Orden de las Artes y las Letras en Francia o la inclusión en el canon de las grandes de la música por trabajos como "Horses" (Grammy Hall of Fame) o "Because the Night" (premio ASCAP a una de las canciones más interpretadas).

En la portada de «Horses». / .

Su candidatura fue presentada por la escritora Inés Martín Rodrigo y en el jurado tuvo en el periodista musical Pablo Gil y la cantante y compositora Christina Rosenvinge a sus dos principales valedores. Rosenvinge se refirió ayer a la música de Patti Smith como "rock literario", una definición improvisada durante una charla informal, tras la lectura del fallo, pero que se ajusta bien a lo que hace su colega. "Podía haber ganado este premio o, también el de literatura, porque en la música de Patti Smith la calidad de las letras es excepcional", señaló, y no solo en el formato "canción", donde, explicó, "es una de las pioneras en mezclar palabra hablada, ‘spoken word’ con expresión musical, con un estilo inimitable". "Es una de las madres –padre también– fundadoras del rock", subrayó. Y más aún, continuó, Rosenvinge: "Ha tenido dos hijos, tuvo un parón en su carrera para dedicarse a la crianza y volvió como mujer ya madura, retomó, escribió un libro de memorias que es fundacional, que tienen un valor literario y testimonial inconmensurable". "Es otro tipo de mujer creadora, libre, chamánica: es importantísimo que esté ahí a su edad, con el espíritu intacto", concluyó. La escritora Estrella de Diego reparó, además, en que las pasiones literarias de Patti Smith han contribuido a "abrir un tunel entre los Estados Unidos y Europa, porque ha leído y amado, y cantado, a poetas simbolistas como Rimbaud".

El jurado, al justificar el premio, encadena expresiones como "impetuosa creatividad", "gran potencia expresiva", "estilo vigoroso", "canciones palpitantes", "visión poética de la vida", "comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza contra las injusticias, y, como conclusión, "inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones".

Autora de himnos como "People have the power", eterna luchadora por una libertad más allá de los géneros, su andrógina pose para la cámara de su compañero Robert Mapplethorpe en la portada de "Horses", camisa blanca, chaqueta al hombro, corbata suelta, se convirtió en un manifiesto visual y una de las imágenes más icónicas del mundo del rock, redefiniendo el espacio de las mujeres en la música y la escena rock.

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Nacida en Chicago en 1946 en el seno de una familia trabajadora que luego se trasladó a Nueva Jersey, Patti Smith encontró su refugio en la bohemia del Chelsea Hotel de Nueva York a finales de los sesenta. Allí conoció a Mapplethorpe, compañero sentimental primero y amigo después. Su carrera musical arrancó en los primeros setenta. En 1975 publicó "Horses", producido por John Cale, un álbum que fusionaba poesía beat y rock crudo y que definiría el punk. A finales de los setenta cosechó su mayor éxito comercial con "Because the Night", coescrita con Bruce Springsteen. Se retiró en 1980 para formar una familia con el guitarrista Fred "Sonic" Smith, y regresó en los noventa con energíar renovada.