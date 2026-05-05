El amor de España en Roma se mira en los "Princesa", la embajada acoge una muestra de los quince italianos galardonados

Mario Draghi, Nuccio Ordine, Ennio Morricone, Reinhold Messner, Riccardo Muti, Giacomo Rizzolatti, Giovanni Sartori, la Società Dante Alighieri, Claudio Magris, Umberto Eco, Carlo Maria Martini, Emma Bonino, Vittorio Gassmann e Indro Montanelli conforman la nómina de las quince veces que los premios "Princesa de Asturias" han ido a parar a manos italianas. Ayer, en Roma, algunos de esos nombres se asomaron a las paredes de la nueva sede de la embajada de España en Italia que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inauguró en la Plaza Navona. La ocasión de estrenar embajada propició el montaje de la exposición "España e Italia, 50 años para enmarcar", integrada por 41 fotografías del archivo histórico de la Agencia EFE, que retratan medio siglo de relaciones bilaterales y amistad recíproca entre España e Italia y que dedican un capítulo específico a los italianos premiados en Oviedo.

Mario Draghi en el momento de recibir su premio el año pasado. / EFE

A su llegada a la nueva Cancillería y acompañado del presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, lo primero que hizo ayer el ministro Albares fue recorrer la exposición. También estuvieron presentes los embajadores de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios, y de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

Vittorio Gassmann en 1997 con el entonces Príncipe. / EFE

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre, conecta la memoria de la relación hispano-italiana de la más reciente contemporaneidad con el espacio físico que la alberga, en el contexto de la senda de "España en Libertad", la iniciativa del Gobierno de España que conmemora la recuperación de libertades democráticas.

y Umberto Eco en presencia de don Felipe y de Álvarez Areces en el Campoamor en el año 2000. / EFE

Tras el recorrido por la muestra, se celebró la ceremonia de inauguración de la nueva sede diplomática.

Un detalle de la inauguración del edificio. / EFE

Posteriormente el ministro se desplazó al Vaticano para reunirse con el secretario para las Relaciones con los Estados vaticanos, Paul Richard Gallagher, y donde la sorpresa fue una audiencia no prevista inicialmente con el papa León XIV, con quien se vio durante 20 minutos, lo que Albares consideró "un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España".

Sobre los temas que abordaron, el ministro señaló en declaraciones a los medios que, además de la visita del papa a España del 6 al 12 de junio, también se habló de los principales asuntos en el mundo "en los que hay una gran coincidencia con la política exterior humanística de España" en referencia a "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes y a favor del derecho internacional".

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Camino de acercamiento

En palabras del presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, "España e Italia han construido un camino de acercamiento y conocimiento mutuo más allá de la política o la institucionalidad en este medio siglo, y esta exposición es un buen reflejo de esa sintonía". "A través de las instantáneas de los fotógrafos de la Agencia EFE en Roma, Venecia, Taormina (Sicilia), Oviedo, Granada o Madrid, que inmortalizaron a grandes italianos: políticos, creadores, artistas, pensadores o deportistas, la muestra ofrece un retrato de amistad entre ambos países del Mediterráneo, forjado en unas excelentes y estratégicas relaciones", subrayó.