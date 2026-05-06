Alma Guillermoprieto, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018: "Este es un buen momento para el periodismo"

La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018 y desde hace varios años miembro del jurado que lo otorga, reflexionó brevemente ayer, antes del inicio de las deliberaciones, sobre el papel del periodismo contemporáneo bajo el imperio de la inteligencia artificial. Guillernoprieto, que comenzó a publicar sus reportajes sobre revueltas y matanzas en Nicaragua y en El Salvador en la sangrienta década de los 70 primero en el periódico británico "The Guardian" y después en el estadounidense "The Washington Post", opina que el actual es un "buen momento" para el ejercicio del periodismo, porque la inteligencia artificial hace más necesarios que nunca los "hechos verdaderos" y quienes los cuentan, que no son otros que los periodistas.

En esta edición del premio de Comunicación y Humanidades y en unos tiempos que calificó de "tempestuosos", la periodista aboga por entregar este reconocimiento a personas "que trabajen dentro de la ecuanimidad". Sobre la mesa, avanzó, había ayer "una buena selección" de candidaturas con perfiles muy variados. Comentó que "hay años en los que, como dicen los políticos mexicanos, la caballada viene muy flaca, y hay años que viene realmente grande y talentosa y bien alimentada, esos son los años que nos gustan", y este es uno de ellos.

Isabel Izquierdo Peraile, directora del Museo Arqueológico Nacional, debutó ayer como miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias. La arqueóloga y gestora cultural, calificó la nómina de candidaturas de "maravillosa" y auguró que, en consecuencia, el premiado será "espectacular", atendiendo a su ejemplaridad, su proyección internacional, su trayectoria y su legado.

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El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, a quien le ha correspondido ejercer la presidencia del jurado del premio añadió que, en la elección de la personalidad o la institución a distinguir, es importante tener en cuenta "la vigencia, la pertinencia y la difusión". El historiador del Arte puso el ejemplo del filósofo coreano Byung-Chul Han, el ganador del año pasado en la categoría de Comunicación y Humanidades. No era "demasiado conocido" cuando fue distinguido, observó Falomir, pero tras ser premiado sus ideas despertaron un gran interés y su trabajo adquirió una gran notoriedad, "porque tenía cosas que decir que llegaban a mucha gente".