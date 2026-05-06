Falomir, director del Prado: "De Comunicación o de Humanidades, lo que importa es elegir al mejor"
Preside un jurado que busca, entre 48 candidatos, un ganador "ejemplar"
AGENCIAS
Un total de 48 candidaturas de 20 nacionalidades optan este año al Premio "Princesa de Asturias" en la categoría de Comunicación y Humanidades, el segundo de los ocho que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. El primero, la semana pasada, fue el de las Artes, que fue para la poeta y cantante estadounidense Patti Smith. En esta edición, la 46.ª, el jurado, reunido desde ayer en Oviedo bajo la presidencia de Miguel Falomir, el director del Museo Nacional del Prado, busca un premiado "ejemplar". Se trata, subrayó Miguel Falomir, "de elegir al mejor". "Si tres años consecutivos el ganador es de Comunicación, bienvenido sea; si es de Humanidades, también", comentó.
Miguel Falomir aseguró que todas las posibilidades están abiertas e indicó que durante las deliberaciones "no solo se discute", también "se escucha mucho".
El fallo del jurado se dará a conocer hoy al mediodía, en la capilla del hotel de La Reconquista, en Oviedo.
En las últimas ediciones el galardón de Comunicación y Humanidades fue para la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor Adam Michnik (2022); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts (2020) y el Museo del Prado (2019).
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