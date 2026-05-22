La Fundación Princesa cierra 2025 con un gasto de 7,8 millones de euros
El patronato de la FPA reunido ayer en Oviedo, aprueba la incorporación del despacho de abogados Uría Menéndez al órgano honorífico de la institución
Ch. N.
El Patronato de la Fundación Princesa de Asturias celebró este jueves su reunión anual ordinaria en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, en la que aprobó las cuentas del ejercicio 2025 junto a los informes de auditoría y gestión. La institución cerró el año con resultado positivo y un nivel de gasto de 7,8 millones de euros, un resultado que mejora el del ejercicio anterior, de 7,1 millones.
La presidenta, Ana I. Fernández, y la directora, Teresa Sanjurjo, presentaron ante los miembros del Patronato la memoria anual de actividades, así como un detallado informe sobre la situación financiera y patrimonial de la Fundación. La memoria completa, explicaron fuentes de la institución, estará disponible en la web oficial de la PFA a partir del próximo 23 de junio.
Entre los acuerdos adoptados destaca la incorporación al Patronato Princesa de Asturias, órgano de carácter honorífico, del despacho de abogados Uría Menéndez, que ya figuraba como Miembro Protector de la entidad. El bufete estará representado en el Patronato por su presidente, Salvador Sánchez-Terán. La reunión incluyó asimismo la aprobación de los reglamentos de los Premios Princesa de Asturias y del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias para la edición de 2027.
En cuanto al balance de actividades del año pasado, los datos reflejan una institución con una notable proyección pública, explica la Fundación en un comunicado. La ceremonia de entrega de los premios y la semana cultural asociada reunieron más de 40.400 asistentes en 80 actos gratuitos y abiertos al público. Por su parte, el programa educativo "Toma la palabra" sumó 9.213 participaciones de alumnos de 159 centros escolares, consolidándose como una de las iniciativas de mayor alcance social de la Fundación.
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