Leo Messi, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes 2026

Leo Messi ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado ha concedido el galardón al futbolista argentino “por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”. La decisión reconoce no solo una de las carreras más brillantes de la historia del fútbol, sino también una dimensión menos visible de Messi: su compromiso social a través de iniciativas vinculadas a la infancia, la educación y la salud.

La presidenta del jurado, Teresa Perales, admitió que la deliberación no fue sencilla. “Hubo mucho debate, siempre lo hay, pero eso es lo bonito”, señaló tras conocerse el fallo. Sobre Messi, destacó su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego: “Creo que, si preguntamos, nadie podrá decir un solo gesto negativo del jugador. Es un deporte que despierta muchas pasiones y en el que a veces se puede ir el gesto”.

Más allá de su figura deportiva, Perales subrayó también “todo lo que hace en la sociedad, su implicación personal y su forma de ayudar a muchísimas personas desde su privacidad”.

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

Su trayectoria

Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, Messi desarrolló la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, club al que estuvo vinculado durante más de veinte años y con el que conquistó 34 títulos, entre ellos diez campeonatos de Liga, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y siete Copas del Rey. Tras su salida de la entidad azulgrana en 2021, jugó en el Paris Saint-Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense.

Un palmarés individual sin precedentes

Considerado por numerosos expertos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi ha firmado un palmarés individual sin precedentes. Es el único jugador que ha ganado ocho Balones de Oro. También suma seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

Messi, recibe el balón de oro. / AFP

Con la selección argentina, de la que ha sido capitán y principal referente durante casi dos décadas, conquistó la Copa América y culminó su carrera internacional con el título del Mundial de Catar 2022, uno de los mayores hitos de su trayectoria.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

Un referente universal del deporte

Entre otros reconocimientos, en 2020 se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir el Premio Laureus al mejor deportista masculino internacional y fue incluido en el Dream Team histórico del Balón de Oro.

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Leo Messi y Luis Suárez. / Carlos Ortega / EFE

Con esta distinción, la Fundación Princesa de Asturias reconoce la dimensión deportiva, social e internacional de un jugador cuya influencia ha trascendido el fútbol para convertirse en un referente universal del deporte contemporáneo.