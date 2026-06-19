En el funeral de Marjane Satrapi en París emiten su discurso en Oviedo al recoger el Premio «Princesa de Asturias» en 2024

En el año 2024, el de Serrat, uno de los discursos más emocionantes que se pudo escuchar en el teatro Campoamor durante la entrega de los premios "Princesa de Asturias" fue el de Marjane Satrapi. La autora de "Persépolis" apeló a un humanismo radical. "El hombre por sí solo no sobrevive en la naturaleza", contó. "Sólo sobrevive juntándose con otros y creando sociedades. Y la condición sine qua non para lograrlo es la empatía". Satrapi terminó con un poema iraní del siglo XIII que en sus últimos versos concluye "Tú que eres indiferente al sufrimiento de los demás,/ No mereces llamarte humano". Esas mismas palabras, pronunciadas por la propia autora, en el vídeo de aquella intervención de hace dos años en Oviedo se volvieron a escuchar este viernes en el cementerio parisino de Père-Lachaise, donde amigos y familiares, celebraron el funeral de la autora franco-iraní, fallecida "de pena" hace quince días, consumida por la muerte, el año pasado, de su pareja.

El emocionante discurso de Satrapi en Oviedo no fue el único que se pudo escuchar ayer en el funeral de Satrapi en París. Los congregados tomaron la palabra para recordar el "inmenso amor" que su amiga sentía por su marido, Mattias Ripa. Su madre, Tadji Satrapi, visiblemente emocionada, habló en persa con una trayectoria y recordó el "alma excepcional" de su hija.

Agrupados bajo el lema "tu nombre seguirá vivo", la ceremonia reunió a cientos de personas anónimas pero también a personalidades del cine y de la escena artística francesa.

Así, se pudo ver a Catherine Deneuve y a su hija Chiara Mastroianni, cuyas voces se pueden escuchar en la versión original de "Persépolis" (2007), la adaptación a la gran pantalla de la novela gráfica que dio fama mundial a la autora.

Noticias relacionadas

En presencia de otras personalidades como las actrices Charlotte Le Bon y Golshifteh Farahani, iraní afincada en Francia como Satrapi, el féretro llegó a Père-Lachaise lleno de flores y entre los aplausos de la multitud. Los padres de la fallecida, Ebi y Tadji Satrapi, accedieron al interior del recinto con el rostro desencajado y con una camiseta (la madre) con la foto de Marjane y su marido, Mattias.