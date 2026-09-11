Fallece Emma Bonino, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998

Italia pierde a una de sus políticas más rebeldes y vanguardistas. Emma Bonino, histórica dirigente del Partido Radical italiano y una de las grandes figuras de la defensa de los derechos civiles en Europa, ha muerto este viernes a los 78 años en Roma. Su fallecimiento se produce después de una hospitalización por una crisis respiratoria y tras una larga trayectoria política marcada por sus campañas a favor de los derechos de las mujeres, la cooperación internacional y las libertades individuales.

Asturias también lamenta la perdida de una gran mujer que, además, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a otras seis mujeres en 1998 (Olayinka Koso-Thomas, Graça Machel, Fatiha Boudiaf, Rigoberta Menchú, Fatana Ishaq Gailani y Somaly Mam), en un reconocimiento que el jurado quiso dedicar a la defensa y dignificación de la mujer. El acta destacaba su trabajo en favor de los derechos de las mujeres, la paz, la defensa de los niños afectados por la guerra y la solidaridad entre personas y pueblos.

Bonino recogió el galardón el 23 de octubre de 1998 en el Teatro Campoamor de Oviedo. Aprovechó aquella ceremonia para hacer de la capital asturiana una nueva tribuna desde la que defender las causas que habían marcado su vida. «Este Premio es, ante todo, un reconocimiento al papel de la mujer en la defensa de los derechos y de los valores más fundamentales en tantos lugares del mundo», afirmó entonces, antes de poner el foco tanto en las mujeres afganas como en las asturianas golpeadas por el paro, la reconversión económica y la crisis de la minería.

Su discurso no fue complaciente. Ante el Príncipe de Asturias, Bonino cuestionó que pudiera hablarse de celebración mientras continuaban las violaciones de los derechos fundamentales, los desplazamientos provocados por los conflictos y la pobreza extrema. «No creo que haya mucho que celebrar», llegó a afirmar. También rechazó encasillarse en el feminismo entendido como una identidad cerrada: defendió, en cambio, la lucha contra cualquier situación en la que se negaran los derechos fundamentales y se despreciara la dignidad humana.

Uno de los momentos más significativos de aquella intervención llegó cuando Bonino decidió dedicar el premio a Aung San Suu-Kyi, símbolo entonces de la resistencia no violenta frente a la dictadura militar de Birmania. La política italiana reclamó para ella la atención y el apoyo de la comunidad internacional.

La intervención tuvo también una dimensión política más amplia. Bonino defendió que había que «agrandar los límites de la política exterior, de la cooperación internacional y de la diplomacia» para incorporar el derecho internacional, la ayuda humanitaria, la democracia y la justicia. Frente a una política exterior guiada únicamente por los intereses económicos, reivindicó una actuación sustentada en «valores, ideales, principios y compromiso».

Aquella defensa de los derechos humanos resumía una trayectoria que había comenzado décadas antes en Italia. Nacida en Bra, en la provincia de Cuneo, en 1948, Bonino se implicó desde muy joven en las campañas por el divorcio y la legalización del aborto. En los años setenta participó en la creación del Centro de Información sobre la Esterilización y el Aborto y llegó a practicar y reconocer públicamente abortos clandestinos como forma de denunciar una legislación que obligaba a muchas mujeres a recurrir a ellos en secreto.

Su activismo fue evolucionando hacia una defensa mucho más amplia de las libertades civiles. Fue parlamentaria italiana y europea, comisaria europea de Ayuda Humanitaria, y ministra de Exteriores. En sus diferentes responsabilidades viajó a escenarios de conflicto como Somalia, Sudán, Afganistán, Guinea-Bisáu o Sierra Leona y se implicó en campañas contra la pena de muerte, la energía nuclear y los abusos contra los derechos humanos.

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Pero entre todos esos escenarios, Oviedo ocupa un lugar particular en su biografía. Allí, ante el Campoamor, recibió uno de los grandes reconocimientos internacionales a una trayectoria construida desde la desobediencia civil y la defensa de los derechos humanos. Plantó también una idea que resumía buena parte de su pensamiento: que la política internacional no podía limitarse a defender intereses, sino que debía asumir responsabilidades y principios. Más de un cuarto de siglo después, aquel discurso sigue formando parte del legado asturiano de Emma Bonino.