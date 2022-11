Covadonga Martínez Sánchez ha merecido este año el Premio al mejor Expediente de la Universidad de Oviedo, que patrocina Unicaja Banco. La galardonada ha cursado el Grado en Lengua Española y sus Literaturas que lleva el nombre de "Dolores Medio", una carrera que aún no sabe porque eligió. "Es algo que ni aún a día de hoy sé muy bien. Tenía muchas opciones de campos bastante diversos , ya que hice el bachiller de Artes Escénicas", explica.

No tiene la menor duda de que si tuviera que volver a elegir, volvería a dudar. "Creo que, en el fondo, la escogí porque me gustan los idiomas y la comunicación, y preferí especializarme en el que más conocía. Otro aspecto relevante es que hay materias de literatura y de lingüística, de forma que podía estudiar cuestiones más artísticas y otras más científicas", asegura la alumna más brillante de la Universidad de Oviedo en la promoción de 2022.

"Realmente, creo que no esperaba nada en particular de la carrera, aunque hubo cosas claramente inesperadas, como la pandemia y todo lo que ello supuso. Además de las consecuencias más evidentes, el covid me hizo cambiar mi destino de Erasmus, de París a Oxford, y estoy contenta de que haya sido así", resalta.

La estancia en la Universidad de Oxford fue bastante inesperada. De hecho, Covadonga Martínez no lo considera un intercambio al uso ya que solo eran dos estudiantes de Erasmus, pero sí la califica de "muy provechosa".

Como casi todo, el grado tuvo cosas buenas y otras no tanto. "Aunque hay materias que considero que deberían haber tenido mayor presencia, por ejemplo, echo en falta no haber podido cursar latín, aprendí bastante, académica y personalmente", señala. "Tuve suerte tanto con profesores como con compañeros. Algo que no me esperaba en absoluto antes de comenzar la carrera fue el hecho de colaborar con otras universidades europeas, gracias a haber sido becada por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson". añade.

La concesión del Premio supuso una gran alegría. "Al saberlo me alegré mucho. Justo en ese momento estaba escribiendo una carta de motivación para solicitar un máster de lingüística en la Universidad de Oxford cuando me llegó un correo del rector comunicándome que había obtenido los premios. Mi primera reacción fue: qué oportuno, ahora puedo poner eso en el currículum para la admisión. Ha sido una gran noticia en mi casa", recalca.

Actualmente la premiada cursa el Máster de Profesorado y preparando certificaciones de idiomas y alguna publicación. "Al mismo tiempo, también intento investigar sobre diferentes salidas profesionales y tomar decisiones al respecto", comenta.

A corto y medio plazo ha solicitado un máster de lingüística en la Universidad de Oxford para el curso que viene y está pendiente de la resolución. "Si no me aceptan, probablemente me dedique a preparar las oposiciones para ser profesora de secundaria, aunque no descarto la posibilidad de dedicarme al mundo académico. Todavía estoy descubriendo posibles salidas profesionales, en función de cómo vaya evolucionando todo", indica.

Covadonga Martínez también es una gran aficionada a la música. "Me gusta la música, escucharla y crearla. Estudié piano desde pequeña, aunque últimamente no tengo mucho tiempo para dedicarle. Tengo pensado retomarla este año, en la medida de lo que pueda. También asisto de vez en cuando a actividades del Club de Debate de Asturias. Otra cosa que me presta mucho es salir a caminar y hacer excursiones".