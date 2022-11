Andrea González Corvo, nacida el 30 de octubre del año 2000, es este año la flamante merecedora del Premio fin de Grado en Turismo «Gijón Turismo», patrocinado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Gijón (Divertia). Andrea González eligió la carrera un poco por descarte. Ella misma lo reconoce y lo explica: «Nunca tuve ninguna vocación hacia ninguna carrera en concreto, me plantee varias durante el instituto como por ejemplo Filología Inglesa porque me gustan los idiomas, por lo que cuando tuve que elegir qué Grado estudiar me fijé en los intereses que tenía los cuales eran el conocimiento de otras culturas, personas, países, así como los idiomas que me gustan y se me dan bien», afirma.

Juntando todo esto pensó que el Grado en Turismo que se imparte en Gijón podría ser una buena opción para ella. Lo cierto es que no se equivocó, porque la carrera le ha ido francamente bien, a tenor de los resultados académicos. «Además creo que tiene muchas salidas porque en él estudiamos muchas ramas como marketing, empresa y patrimonio», señala. También reconoce que no ha sido exactamente lo que se esperaba porque aunque antes de comenzar sabía todas las asignaturas que iba a cursar no pensaba que en esta carrera se profundizase tanto en el ámbito de la administración de empresas y el marketing dentro de las empresas turísticas. «Aun así ha terminado siendo lo que más me ha gustado del Grado y me he dado cuenta de lo mucho que me interesa ese sector y de que me gustaría dedicarme a algo relacionado con el mundo empresarial y el turismo en un futuro», explica. Tampoco se esperaba recibir ningún premio de este tipo por lo que cuando lo supo se sorprendió mucho. «Me alegré como lo haría a cualquiera que le reconozcan un esfuerzo hecho durante cuatro años», indicó. Ahora mismo Andrea González Corvo se encuentra haciendo un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, «para poder ampliar mis conocimientos en esos temas y tratar de abrirme algunas puertas más de las que ya tengo con el Grado». Planes de futuro. En el futuro cercano sus planes son terminar las asignaturas del máster y hacer las prácticas en alguna empresa en septiembre del año que viene. «Una vez haya terminado, mi plan es buscar trabajo ya de lo que me gusta y empezar mi carrera laboral en ello», añade. Considera que sus aficiones son muy normales, «las de casi cualquiera de alguien de mi edad: quedar con mis amigos, leer, ver series o películas, escuchar música, y sobretodo viajar a diferentes lugares, lo cual me gustaría poder hacer más a menudo», relata. El Grado en Turismo, con una formación multidisciplinar, contempla no sólo las necesidades de gestión empresarial, sino también la planificación de destinos turísticos y el aprovechamiento de recursos naturales, culturales y de ocio. A modo de ejemplo, el egresado en Turismo podrá desarrollar su profesión en los diferentes ámbitos del turismo como director de hotel, jefe de recepción, director de banquetes y convenciones, organizador profesional de congresos, técnico de planificación y política turística, director de planes de dinamización o gerente de empresas de actividades turísticas. La Facultad de Comercio, Turismo y CC. Sociales Jovellanos ofrece la posibilidad de cursar este Grado parcialmente en inglés.