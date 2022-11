Laura Chamera Rendueles ha merecido este año el premio Fin de Grado en Biotecnología, una carrera por la que se decidió, guiada por su gran interés en la investigación y lo mucho que le gustaba la Bioquímica. La galardonada es de Gijón, ciudad a la que se siente muy unida, pero actualmente vive en Zurich (Suiza) donde cursa un máster en una compañía farmacéutica.

"Decidí estudiar esta carrera porque quería hacer investigación y me gustaba mucho la bioquímica, tenía claro que quería hacer algo relacionado con esta materia", asegura. La carrera, que de forma tan brillante ha terminado, le gustó mucho, incluso más de lo que esperaba.

"Enseguida me di cuenta de que las materias estaban muy centradas en la industria, algo con lo que no contaba a priori, y que me pareció muy interesante", señala. De hecho, ese enfoque práctico de los estudios es algo que siempre aprecian los alumnos. El Premio fue otra gran sorpresa que no se esperaba en absoluto. "Me hace mucha ilusión, por supuesto; es el reconocimiento al esfuerzo y a todos nos gusta que nos reconozcan las cosas", asegura.

Laura Chamera, que realizó sus estudios en el colegio de la Asunción, es una estudiante metódica que siempre trata de llevar las cosas al día y estudiar con esquemas. Entre las asignaturas que más le gustaron se destaca la Microbiología y en general todas las relacionadas con la Bioquímica. En un futuro le gustaría trabajar en la industria farmacéutica, para lo que se está formando. "La verdad es que en un futuro inmediato me veo fuera de España, pero nunca se sabe". Vivir en otro país le agrada, pero también reclama que en España se den más oportunidades y reconocimiento a la investigación.

Entre sus aficiones se encuentra escuchar música, sobre todo pop. También le encanta hacer ejercicio. Está feliz en Zurich aunque echa de menos Gijón, "sobre todo a la gente, y la comida".