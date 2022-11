María Gómez Crego recibe este año el Premio Extraordinario Fin de Carrera en el grado de Contabilidad y Finanzas. Tal como ella misma explica, eligió la carrera porque desde pequeña le llamaba la atención el mundo de la banca y las cuestiones relativas al funcionamiento el dinero.

Tras finalizar el bachillerato empezó el Ciclo Formativo Superior de Administración y Finanzas. Le gustó tanto la contabilidad que se decidió por continuar su formación con la carrera de Contabilidad y Finanzas. Los resultados no han podido ser mejores.

La carrera al final le ha aportado más cosas de las que esperaba, "porque así como me ha formado principalmente en el tema de Contabilidad y de las Finanzas, también me ha proporcionado otros conocimientos acerca de derecho, de marketing, etc. Además, los conocimientos y el apoyo del profesorado de la Universidad de Oviedo ha hecho que me mantuviera muy motivada durante la carrera", asegura.

El premio lo ha recibido con mucha ilusión, compartiendo esta alegría con su familia, su pareja y los amigos que han sido un gran apoyo a lo largo de la singladura universitaria. "El esfuerzo a lo largo de cada uno de los cursos ha tenido su recompensa. Lo entiendo como un reconocimiento a ese esfuerzo", explica.

En la actualidad María Gómez estudia oposiciones para la Agencia Tributaria. "Acceder a una plaza de funcionaría me permitiría tener una gran seguridad laboral, estando la economía como está en la actualidad", asegura.

Sus planes de futuro tienen que ver por tanto con el trabajo en la Administración del Estado. "Confió en que así pueda seguir formándome y avanzar en mi carrera profesional", explica.

Sus aficiones son especialmente la lectura, el deporte y los viajes e intenta sacar siempre tiempo para poder disfrutar de ellas.