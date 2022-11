Julio Gómez Zapico, nacido en Collanzo, en el concejo de Aller, terminó el bachillerato y tenía claro que quería estudiar el Doble Grado de Física y Matemáticas por su pasión por las ciencias puras. Sin embargo, la economía siempre le había llamado mucho la atención desde bien pequeño.

Sin querer renunciar a nada, decidió preinscribirse en Economía a la vez que se matriculaba en el Doble Grado e iniciaba el trámite de la simultaneidad de estudios para realizar las tres carreras a la vez.

A mediados de octubre, con un mes de curso ya pasado llegó la resolución favorable para cursar Economía simultáneamente al Doble Grado de Ciencias.

En ese momento con la incertidumbre de sí sería capaz de hacerlo, decidió apostar por sus primeras sensaciones y seguir adelante con todos los planes. Sin duda una decisión muy valiente para la que contó con el apoyo de su entorno.

"A día de hoy puedo decir que aunque esa decisión no fue precisamente la más meditada que he tomado en mi vida, fue una de las mejores que he decidido llevar a cabo", explica.

La carrera le ha permitido aprender a razonar las soluciones a los problemas de la economía. "Ahora puedo decir que estoy satisfecho y que ha cumplido mis expectativas", reconoce.

"A pesar de que mi edad sea muy joven en relación a la media de la población, tengo la sensación de haberme hecho viejo en lo que se refiere a la vida típica de estudiante. Ahora tengo prisa por independizarme, casarme y formar una familia", afirma el galardonado.

Una de sus mayores aficiones es explorar los parajes de Asturias, que considera los más bonitos del mundo. "Esa es una mis mayores aficiones, también fotografiar los mejores paisajes y caminar hasta llegar hasta los rincones más recónditos y desconocidos, que son casi inabarcables en esta tierra", manifiesta.