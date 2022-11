La avilesina Raquel Rubio López recibe este año el premio al mejor expediente de la Universidad de Oviedo en el Grado de Química, la carrera que le ha fascinado y en la que ha encontrado su auténtica vocación.

"Elegí esta carrera porque siempre me habían gustado los números y resolver problemas de matemáticas en el colegio. En cuanto empecé a dar Física y Química en el instituto me llamó mucho más la atención la Química, y decidí que quería seguir aprendiendo". Eso es lo que ha hecho a lo largo de una trayectoria universitaria que se le ha hecho muy corta. "Han sido 4 años duros, y la verdad que los esperaba más llevaderos. Es una carrera muy densa y exigente, hay que echarle muchas horas al día y estudiar de verdad para sacar todo adelante".

Todo ese esfuerzo ha tenido su recompensa y en estos momentos se siente feliz por la concesión del premio. "Cuando me enteré de que me habían concedido el premio no daba crédito, no me lo esperaba en absoluto. Estaba en el descanso de las clases del máster, y leí el correo de la Facultad de Química de Oviedo donde me comunicaban que había sido premiada por tener el mejor expediente. Mis compañeros vieron mi cara de asombro y les comuniqué la noticia, con lo que me dieron la enhorabuena", explica.

Raquel Rubio se encuentra en Valencia estudiando el Máster en Química Orgánica, la materia a la que quiere dedicarse en el futuro. "Mi objetivo principal de momento es terminar el máster. Probablemente haga mi Trabajo de Fin de Máster relacionado con la fotoquímica, en un centro del CSIC, así que espero aprender mucho en ese campo y formarme como profesional para después entrar al mundo laboral" señala.

En su tiempo libre le gusta mucho pasar tiempo con mis amigos o en familia. Además, le encanta pasear por la playa o el campo y practicar natación, su deporte favorito.