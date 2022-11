Deva Méndez González, de 22 años, ha merecido este año el premio Fin de Grado en Biología, que patrocina Central Lechera Asturiana. La galardonada, feliz por este reconocimiento a su esfuerzo, considera que la biología es una carrera muy vocacional, y como la mayoría de sus compañeros la eligió por su interés en la ciencia, en la investigación y en la naturaleza.

"Concretamente, desde pequeñita me encantan los animales y siempre he admirado el entorno natural que tenemos en Asturias, por ello entré en la carrera con ganas de entender como funcionaba ese mundo, un poco una mezcla entre interés académico y ganas de aportar en su conservación", asegura.

Una vez que entró en la Universidad se dio cuenta que siendo bióloga es posible dedicarse a mil cosas más de las que la gente considera a priori. "El grado ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que el hecho de que sea tan variado hace de la Biología un grado super interesante y muy bonito, y a mi personalmente me ha encantado poder aprender de campos tan diferentes y con enfoques tan distintos", añade.

Si tuviera que quedarse con algo sería con el último año, donde se eligen asignaturas optativas y cada alumno puede orientarse hacia lo que mas le gusta. "Estando en cuarto ya tienes unas ideas mucho más formadas y una visión de conjunto que te permite entender la biología como la ciencia multidisciplinar que es, y te vas adentrando poco a poco en la comunidad académica, que para mí es lo realmente bonito de la ciencia", resalta.

Se enteró de la concesión del premio a través de un profesor que la felicitó por el premio, ya que aún era la resolución provisional. Por ello, recibió la noticia de forma muy inesperada. "Creo que no lo asimilé hasta que se lo empecé a decir a la gente y vi que me felicitaban por ello. Ahora, después de la sorpresa inicial, lo veo como un gran honor y estoy agradecida por que se me hayan reconocido estos cuatro años de esfuerzo, que no han sido nada fáciles con una pandemia por en medio". Después de los cuatro años de la carrera decidió tomarse un año libre antes de empezar un máster.

"Lo estoy dedicando a prácticas, aprender idiomas y también a pensar con calma que quiero hacer en el futuro; es algo que se hace mucho en otros países y me parece muy útil", asegura. Su intención ahora es empezar un máster internacional el próximo curso y especializarse en ecología y conservación de la biodiversidad, una de las materias que se encuentran más de moda en la actualidad.

"Después, cuando termine, tal vez haga un doctorado ya que me encantaría dedicarme a la investigación, pero estoy abierta a las oportunidades que me surjan", señala. Su otra gran pasión es viajar así que le gustaría aprovechar estos años para formarse en un ambiente más internacional y estudiar en otras universidades, "y quién sabe si acabar trabajando fuera también", asegura la flamante premiada.

Añade que sus aficiones son bastante corrientes, "me gusta hacer deporte, la montaña, cualquier actividad en la naturaleza, leer… Diría que lo que más me gusta hacer es viajar, y me encantaría poder combinarlo en un futuro con mi trabajo".